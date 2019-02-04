Kış hastalıklarının şifası 'beyran'da

Çok yüksek ateşte pişirilmesinin yanı sıra içindeki kuzu eti, baharat ve bol sarımsakla ağızları tatlandıran beyran, şifa niyetine de içiliyor.

Acıgöl Merkezde bulunan Bizim Antepli Restaurant'tan, Hasan Usta muhabirimize yaptığı açıklamada, beyranın nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi geldiğini söyledi.

Beyranın bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkati çeken Hasan Usta, "İçerisindeki kırmızı biber, sarımsak ve limon, nezle ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarının atlatılmasına destek sağlıyor. Nasıl ki daha önceleri hasta olduğumuzda annelerimiz et suyu, tavuk suyu çorbası yaparlardı. Bu da aynı şekilde hastalıklara iyi geliyor. Özellikle içindeki malzemelerin bağışıklık artırıcı etkisi oluyor. Gaziantep'te yaz, kış tüketiliyor ama kışın daha etkili oluyor. Bizde Acıgöl ilçemizde bu enfes çorbayı misafirlerimize taze taze sunuyoruz" dedi.

"Şifa bulmak niyetiyle gelenler oluyor"

Hasan Usta "Osmanlı döneminden kalma çok eski bir yemektir. Gaziantep'e özgüdür. Kışın daha çok talep oluyor. Özellikle şehir merkezinden beyran yemek için gelenler oluyor. Lezzetli, harika olduğunu söylüyorlar. Asıl vitamin, kalsiyum suyumuzda. Kemik ile et 8-9 saatte pişer. Doktorlar bile beyran, kelle paça yeme tavsiyesinde bulunuyor. Şifa bulmak niyetiyle gelenler oluyor. Burada bol acılı beyran yedikten sonra rahatlayıp gidiyorlar. Biz burada şifa dağıtıyoruz. Beyranı ilk kez yiyenler, daha önce böyle biz lezzet tatmadıklarını söylüyorlar. Ne kadar usta olursan ol, bu işi sevmezsen lezzet veremezsin. Biz sevgimizi de katıyoruz."

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 00:27