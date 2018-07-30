Kazada hayatını kaybeden kişinin böbreği umut oldu

KAYSERİ (AA) - Mersin'de trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişinin böbreği, 14 yıldır böbrek nakli bekleyen hastaya nakledildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tıp Fakültesi Hastaneleri Organ Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Zeki Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'de trafik kazası geçiren ve beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşın organlarının yakınları tarafından bağışladığını belirtti.

Bağış yapılan organlardan böbreğin hastanelerine getirildiğini anlatan Yılmaz, böbreği, 14 yıldır organ bekleyen hastaya başarılı bir operasyonla naklettiklerini bildirdi.

Nakil yapılan hastanın durumunun iyi olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hastamız buradaki tedavisinin ardından taburcu edilecek ve normal hayatına dönecek. Türkiye'de 30 bine yakın organ bağışı bekleyen hasta mevcut ancak 3 binine nakil yapıldı. Türkiye'de organ bağışı Avrupa'ya oranla çok az ve bağış olmadığından dolayı birçok hastamızı kaybediyoruz. Örnek vermek gerekirse sadece hastanemizde 500'e yakın hasta böbrek nakli bekliyor. Beyin ölümlü hastalardan bağış, oldukça yetersiz. Vatandaşlarımızın organ bağışı konusunda bilinçlenmesi gerekir. Özellikle beyin ölümlü hastaların organları bağışlanmalı ve yaşamak için organ bağışı bekleyen çok sayıda hastaya umut olunmalıdır."

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır böbrek nakli bekleyen 40 yaşındaki Eyüp Öztürk ise hem kendisine böbrek nakli yapan doktorlara hem de böbreği bağışlanan kişinin yakınlarına teşekkür etti.

