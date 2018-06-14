Kayseri Tabipler Odası'ndan kronik hastalara bayram uyarısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Muzaffer Keklik, ramazan ayı boyunca uzun saatler süren açlıktan sonra bayramda aniden tüketilen kalorili içecek ve yiyeceklere karşı vatandaşları uyardı.

Doç. Dr. Keklik, yaptığı yazılı açıklamada, oruç nedeniyle yavaşlayan metabolizmanın normale dönmesinde belirli bir süre alışma periyoduna ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Kronik hastalığı olan vatandaşların bayramda hafif gıdalarla beslenmesinin gerektiğine işaret eden Keklik, ramazan ayı boyunca uzun saatler süren açlıktan sonra bayramda aniden kalorili yiyecek ve içeceklerin tüketilmesinin, çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceğini ifade etti.

Oruç nedeniyle yavaşlayan metabolizmanın, yeniden normal beslenme düzenine dönerken belli bir süre alışma periyoduna gereksinim duyduğunu aktaran Keklik, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bayram günlerinde beslenmeye dikkat edilmeli, sebze ve meyve ağırlıklı hafif gıdalar tercih edilmeli, susadıkça sıvı alınmalıdır. Bayramda hafif bir kahvaltıyla öğüne başlanılmalı, bir anda bol kalorili, aşırı yağlı gıdalar tüketilmemelidir. Hipertansiyon, diyabet ve koroner arter hastalığı olan bireyler özellikle diyetlerine uygun şeklide beslenmelidir. Mide şikayeti olanlar da azar azar yemeye dikkat etmeli, acı ve baharatlı gıdalardan ve hazmı zor yağlı şerbetli tatlılar ve çikolatadan uzak durmalılar. Ramazan ayının sıcak yaz günlerine gelmesi nedeniyle, kronik hastalığı olanlar yeterli sıvı alımına dikkat etmelidir. Diyabet hastaları, bayramda şerbetli tatlı yerinde meyve ve sütlü hafif tatlıları tercih etmelidir. Hipertansiyon hastaları da tuzsuz gıdalar almalı, hamur işlerinden uzak durmalıdır. Tüm kronik hastalığı olanlar, mümkün olduğunca fiziksel aktiviteye yönelmeli, uygun spor faaliyetlerini sürdürmelidir."