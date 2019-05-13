Kapalı yöntem beyin ameliyatıyla sağlığına kavuştu

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı'nda kapalı yöntemle yapılan ameliyatla, beyin damarında kaçak bulunan hasta sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bülent Yıldız, 68 yaşındaki Mehmet Gölbaşı'na kapalı yöntemle beyin ameliyatı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, hastanelerine başvuran Gölbaşı'nın her iki ayakta güçsüzlük ve yürüyememe gibi şikayetler yaşadığını belirtti.

Hastanın MR ve anjiyo grafik tetkiklerinde beyin damarında önemli kaçak tespit ettiklerini aktaran Yıldız, "Halk arasında kaçak denilen atar damar ile toplardamar arasında kanın karışmasını anlatan bir durum. Daha sonra bunu tedavi planlamasına aldık ve hastanın ameliyatını kapalı teknikle gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Uygulanan tedavinin zor bir yöntem olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu tedaviler kendi içerisinde birtakım riskler içeriyor. Uygun malzemelerle damar içi yoldan endovasküler teknikle kaçağını kapattık. Daha sonra nöroloji servisinde muayene ettiğimiz hastanın bacaklarında kısmen bir iyileşme olduğunu gördük. Bu da bizim yaptığımız tedavinin etkili olduğunu gösteriyor. Bundan sonraki süreçte hastanın genel ve fizik tedavisi yapılacak, kontrollerle beraber hastanın tetkiki değerlendirilecek. Bu tedavi üniversitemiz için çok önemli çünkü daha önce Sivas'ta bu teknikte bir ameliyat yapılmadı. Özellikle spinal girişim olarak önemli bir tetkik ve teknik. Bu açıdan gururluyuz, bu seviyeye ulaşmak kolay değil. Çok büyük bir birikim gerektiriyor."