Kalp krizinden hayatını kaybeden şahsın organları 4 kişiye umut oldu

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı kasabasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki Abdullah Kaçmaz’ın hayatını kaybetmesinin ardından organları 4 kişiye umut oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kalp krizi geçirerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve 16 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 59 yaşındaki Abdullah Kaçmaz’ın ailesi organları bağışlama kararı aldı. Ankara Şehir Hastanesinden gelen ekipler tarafından 5 saat süren operasyon sonrasında Kaçmaz’ın 2 böbreği ve 2 korneaları alınarak özel kutulara konuldu. Kaçmaz’ın böbrekleri İstanbul’da özel bir hastanede tedavi gören bir hastaya, korneaları ise Göz bankasına nakledildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay yaptığı açıklamada, “Bu yılın ilk organ bağışı oldu, Türkiye’de 2020 yılı verilerine göre, 22 bin 948 böbrek, 2 bin 261 karaciğer, bin 163 kalp, 297 pankreas, 72 akciğer ve 1 ince bağırsak olmak üzere toplam 26 bin 742 kişi kadavradan organ bağışı beklemektedir. Bu rakam kornea bekleyen hastalarla beraber yaklaşık 30 bini bulmaktadır. Birçoğu organ ve dokuları beklerken hayatlarını kaybediyor. İnsanların son çaresi organ nakli olabilmelerindedir. Kaçmaz ailesinin yaptığı bu onurlu davranışla 4 insanımız yeni bir umut, yeni bir hayat şansı kazandı. Buradan bütün aileye Allah’tan sabır dilerken merhuma da Allah tan rahmet diliyoruz. Organ nakli sürecinde emeği geçen Ankara Şehir Hastanesi Transplantasyon (Organ Nakli) ekibine, Ameliyat Ekibine, Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. Macit Yalçın ve Organ ve Doku Nakli Koordinatörümüz Şenay Karakuş Taşkın olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.