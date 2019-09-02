Kalbinizi koruyun

Maalesef artık çok küçük yaşlarda bile ortaya çıkıyor. Değişen yaşam koşulları ile birlikte hareketsizlik, kötü beslenme, stres ve sigara kullanımı gibi etkenler, kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde artırıyor. Sofra/Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Emel Terzioğlu Arslan, sağlıklı bir beslenme şekli ile birçok hastalıkta olduğu gibi kalp hastalıklarında da rahatsızlıkların görülme riskini önemli ölçüde azaltmanın mümkün olduğunu söylüyor. Özellikle bazı besinler kalbimizi korumada bize büyük bir destek sağlıyor.

Sağlıklı bir kalp için dikkate edilmesi gereken konulardan biri de sağlıklı beslenme. Çünkü pek çok besin, doyurmanın yanı sıra damarları temizleme, kan basıncını düşürme vb. yetenekleriyle kalp sağlığımıza da destek oluyor. Sofra/Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Emel Terzioğlu Arslan, kalp dostu besinleri beslenme düzenimize eklemenin önemine dikkat çekiyor.

Yağlı balıklar; içerdikleri omega-3 sayesinde kanda kolesterol ve trigliserit düzeylerinin düşmesini sağlayarak damar tıkanıklıklarını önlüyor. Ayrıca kalp ritmini de düzenliyor. Ceviz de yağlı balıklar gibi iyi bir omega-3 kaynağıdır. Yüksek polifenol içeriği de kalp hastalıklarından korunmada önemli bir rol oynuyor.

Sarımsak damar tıkanıklığı riskini azaltıyor

Sarımsak; damar içinde pıhtılaşmayı önleyerek damar tıkanıklığı riskini azaltıyor. Ayrıca kalp hastalıkları riskini artıran önemli nedenlerden olan kan basıncı ve kan yağlarının da düşürülmesinde etkili oluyor.

Brokoli, brüksel lahanası, karnabahar, karalahana gibi lahanagiller; damar elastikiyetini artırarak ve damar yapısını incelterek kan akışının kısıtlanmasını önüne geçiyor. Böylece kalp krizi riski azalıyor. Ayrıca yüksek lif içerikleri sayesinde kolesterol düşürücü etki görülüyor.

Yulaf kalp sağlığını koruyor

Yulaf; içerdiği lif sayesinde LDL kolesterolde ve total kolesterolde düşüş sağlayarak kalp sağlığını koruyor. Ayrıca içerdiği betaglukan, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yeşilçayın içerdiği polifenolik bileşikler, pıhtı oluşumunu önlerken, kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla kalp hastalıklarının görülme riski azalıyor.

Fındık ve zeytinyağı mucizesi

Fındık ve zeytinyağı; omega-9 (oleik asit) içerikleri sayesinde kan basıncını düzenliyor ve damar sertliğini önlüyor.

Domates ise; içerdiği likopen ile birlikte antioksidan etkisi gösteriyor. Ayrıca lif, potasyum ve C vitamini içeriği de domatesi kalp sağlığı için koruyucu bir besin haline getiriyor.