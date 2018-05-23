Kahramankazan yeni hastanesine kavuşacak

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesine yapılacak 150 yataklı devlet hastanesi için yarın ihaleye çıkılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahramankazan'a tam teşekküllü yeni devlet hastanesi kazandırılacağı ifade edilerek, hastanenin projesinin hazır olduğu aktarıldı.

Projeye göre, 150 yataklı planlanan hastanedeki odaların tek ve çift kişilik olacağı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Modern mimari yapısıyla dikkat çekecek hastanede son teknoloji tıbbi cihazlar kullanılacak. Otoparkı, açık kapalı alanlarıyla 52 bin 626 metrekare arsa alanı üzerinde projenin uygulanması planlanıyor.

Hastanede poliklinikten, fizik tedavi hizmetlerine kadar geniş sağlık hizmeti sunulacak. Hastanede toplam poliklinik sayısı 61'i bulacak. Bunların arasında birer poliklinik, diyalize ve kemoterapiye ayrılacak. Fizik tedavi hizmetleri için 3 poliklinik olacak. Acil poliklinik sayısı 4, diş polikliniği ise 5 olarak planlandı. Endoskopi, bronkoskopi için de birer klinik olacak. Hastane, 15 yataklı yoğun bakım ünitesi, 7 ameliyathanesi ile hizmet verecek.

Devlet hastanesi yapım işi için 24 Mayıs tarihinde ihaleye çıkılacak."