İşte Örümcek Ağı Estetiği Sonrası Yapılması Gerekenler

Son yılların en çok yapılan medikal estetik uygulaması Örümcek Ağı Estetiği, cildin kolajen seviyesini artırarak, yıllara meydan okuma şansını veriyor. Cerrahi müdahalelere alternatif bir uygulama olan Örümcek Ağı Estetiğinden sonra yapılması gerekenleri ise Estetik International Sağlık Grubu doktorlarından Dr. Ulaş Utku Şekerci anlattı.Örümcek Ağı Estetiği’nin ameliyatsız bir uygulama olmasından ötürü, çok fazla tercih edildiğini söyleyen Dr. Ulaş Utku Şekerci, tekniğin avantajlarından olabildiğince faydalanabilmek için, uygulama sonrasında bazı noktalara dikkat edilmesini gerektiğinin altını çizdi. Şekerci, “Örümcek Ağı Estetiği’nde hastamızın cilt yıpranma seviyesine göre belirlediğimiz adette ipi, cilt alt dokusuna yerleştiriyoruz, işlem sonrası cilde herhangi bir bandaj ya da pansuman yapılmasına gerek yoktur. Hastamız hemen taburcu edilir ve sosyal hayatına kaldığı yerden devam eder. Olası şişlikleri ve minimal kızarıklıkları önlemek amacıyla buz kompresleri önerilebilir. Estetik International klinikleri tarafından verilen kremleri ya da kaliteli, her zaman kullandığı nemlendirici kremleri süremeye devam edebilir” dedi.“MAKYAJ DAHİ YAPABİLİRSİNİZ”Örümcek Ağı Estetiği’nin son derece steril koşullarda yapıldığı için herhangi bir enfeksiyon kapma riskinin olmadığını belirten Şekerci, yine işlem sonrası hijyenik olduğuna güvenilen makyaj malzemelerinin kullanılabileceği ifadesinde bulundu. Cildin yaşlanmaması için yüksek faktörlü güneş kremlerinin kullanılması gerektiğini belirten Şekerci, “Sadece Örümcek Ağı Estetiğinde değil, normal zamanlarda da bayanların makyaj yaparken kullandıkları fırça ve aparatların temizliğinden emin olmaları gerekiyor. Yıkanabilir ya da kullan at fırçaları önerebilirim. Ayrıca Örümcek Ağı Estetiği uygulamasından sonra her zaman olduğu gibi cildinizi güneş ışığından koruyunuz. Güneşin zararlı ışınlarından her hâlükârda cildi korumak gerekiyor” dedi.BESİNLERLE KOLAJENİ ARTIRIN“Yerleştirilen PDO iplerin etrafına vücudumuz kendi kolajen ağını örer. 6 ay içinde ipler erir ve lifting mekanizması devreye girer. Örümcek Ağı Estetiği sonrasında bu sürecin olumlu bir şekilde cildinizde yaşanması için sabırlı olmanız gerekiyor” diyen Dr. Ulaş Utku Şekerci, ayrıca besinlerle kolajen üretimini artırabileceğimizi söyledi ve ekledi: “Kolajen üretiminizi destekleyici besin ve içecekleri önerebiliriz. Örneğin yeşil yapraklı sebzeler, A ve C vitamini içerikli meyve ve sebzeler tüketerek bu gelişime destek olabilirsiniz. Tüm bu noktalara dikkat ettiğiniz takdirde, kısa zamanda cildinizdeki canlanmayı, gerginliği ve mevcut kırışıklıkların azaldığını gözlemleyeceksiniz.”