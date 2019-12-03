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İngiliz Tıp Birliğinden Türk bilim insanına ödül

- ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, "Avrupa Kardiyoloji Derneği Kardiyovasküler Tıp" kaynak kitabına katkılarından dolayı ödüle layık görüldü

Sağlık 03.12.2019, 17:15
İngiliz Tıp Birliğinden Türk bilim insanına ödül
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, İngiliz Tıp Birliği tarafından ödüle layık bulundu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Görenek, "Avrupa Kardiyoloji Derneği Kardiyovasküler Tıp" kaynak kitabının hazırlanmasında görev aldı.

İngiliz Tıp Birliği, Prof. Dr. Görenek'e bu kitabın hazırlanmasındaki katkısı dolayısıyla belgeyle ödüllendirildi.

Açıklamada, kalp hastalıklarının güncel tanı ve tedavileri hakkında kaynak kitap niteliğinde olan ve Avrupa'nın saygın yayınevlerinden Oxford Yayınevi tarafından basılan kitabın, İngiltere'de "Yılın en iyi kardiyoloji kitabı" seçildiği ifade edildi.

#Bülent Görenek #Eskişehir Osmangazi Üniversitesi #kardiyovasküler #kitap
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