İngiliz doktorlar Eskişehir'de ağırlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Sağlık Turizmi Derneği ile Özel Anadolu Hastanesi işbirliğiyle Eskişehir'i sağlık turizminin önemli merkezlerinden biri yapmak için gerçekleştirilen proje kapsamında 17 İngiliz doktor, kenti ve sağlık yatırımlarını inceledi.

Özel Anadolu Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Levent Bilir, düzenlediği basın toplantısında, yurt dışından hastanelerine gelip, operasyon geçirip, sağlığına kavuşarak ülkesine dönen birçok hastanın bulunduğunu belirterek, yabancı hasta sayısını artırmak için çeşitli girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği ile 17 kişilik doktor heyetini Eskişehir'e getirdiklerini belirten Bilir, "Hastanemizi ve Eskişehir'i tanıttık. Türkiye'deki ve hastanemizdeki hekim kalitesi çok üst düzeyde. Fiyatlarımız da yurt dışına göre çok makul. Yurt dışından gelecek hasta populasyonunu artırmayı hedefliyoruz. Daha sonra yurt dışındaki sosyal güvenlik kurumlarıyla görüşmeler yapacağız. Ülkelerindeki sosyal güvenlik kapsamında bulunan operasyonlara da talip olacağız." ifadelerini kullandı.

Hastanenin ortaklarından Op. Dr. Cenk Soğukpınar ise, bugüne kadar hastanelerinde yurt dışından gelen 400'ün üzerinde hastayı sağlığına kavuşturup ülkelerine gönderdiklerini bildirdi.

Hastalara tedavinin yanı sıra bir turizm paketi de sunduklarını anlatan Soğukpınar, şöyle konuştu:

"Hasta ameliyattan sonra üç gün hastanede kaldıktan sonra iki gün de otelde ağırlanıp Eskişehir turu yapabilir. Hastalar genellikle bunu tercih ediyor. Yurt dışından gelen hastalara en çok obezite ve estetik operasyonları yapıyoruz. Saç ekimi konusunda çok ciddi talep var. Kendi ülkelerinden hizmet almaya zorlandıkları ve pahalı olan operasyonları da ülkemizde iyi kalitede aldıkları için tercih ediyorlar."

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Genel Koordinatörü Ercan Karakuş da, Türkiye'yi tanımak isteyen çeşitli ülkelerden birçok doktora Eskişehir'i ve ülkeyi tanıtacaklarını anlattı.