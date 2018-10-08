İl Sağlık Müdürlüğü'nden oryantasyon eğitimi

KAYSERİ (AA) - İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kayseri Şehir ile Devlet hastanelerinin acil servislerinde görev yapan hekimlere yönelik oryantasyon eğitimi başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, acil birimindeki hekimlerin büyük bir görev üstelendiğini ifade etti.

Benli, "Bu eğitimleri önemsiyorum, acil uzmanı olan veya acil tecrübesi olan arkadaşlarımız sizler için muhteşem bir öğretici pozisyonunda olacak." ifadesini kullandı.

Karşılıklı görüş alışverişinin ardından program sona erdi.

Programa, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç ile acil serviste görevli hekim ve sağlık çalışanları katıldı.

