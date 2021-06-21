İç Anadolu’da aşı seferberliği
Koronavirüsle mücadele kapsamında İç Anadolu bölgesinde vatandaşı aşılama işlemi aralıksız devam ediyor. Kayseri’de şuana kadar 704 bin 110, Nevşehir’de 165 bin, Kırşehir’de ise 150 bin doz aşı yapıldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında İç Anadolu bölgesinde vatandaşı aşılama işlemi aralıksız devam ediyor. Kayseri’de şuana kadar 704 bin 110, Nevşehir’de 165 bin, Kırşehir’de ise 150 bin doz aşı yapıldı.
Kırşehir’de, nüfusun yarısı aşılandı
Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut ise Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı yaş guruplarına göre aşılamanın hızla devam ettiğini söyledi. İl Genelinde Sağlık İl Müdürlüğünce başlatılan aşı kampanyaları sivil toplum kuruluşları tarafından da destek gördü. Aşı Kampanyası ve mobil aşılama süreci ile ilgili bilgiler aktaran Bulut, “Açıklamalardaki hedef gurubumuz 30 yaş üstü ile birlikte 135 bin üzerine çıkmış durumda. En az bir doz aşı yaptığımız kişi sayısı ise 91 bin kişi oldu” dedi. Toplamda yapılan doz sayısının ise 150 bin doz olduğunu aktaran Bulut, “Kırşehir’de; 150 bin doz aşımızı yaptık. 50 bin doz civarı Aile Sağlığı Merkezinde 80 bin doz civarı hastanede kalan kısmı ise toplum sağlığı merkezi personelince sahada yapıldı” diye konuştu.Kayseri’de ise 704 bin 110 doz aşının yapıldığı öğrenildi.