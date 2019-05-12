ANKARA (AA) - Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik, "Hemşirelik eğitimi, hemşirelik mesleğinin sahiplerine bırakılmalı, hemşirelik akademik kadrolarına, hemşirelik dışı meslek sahiplerinin istihdamı önlenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünya hemşireleri için 2019 yılı temasının, "Hemşireler: Herkes için Sağlık Hedefine Ulaşmada Öncü Bir Ses" olarak belirlendiğine işaret etti.

Bu temanın, bilinen ve bilinmeyen hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklar, değer temelli sağlık hizmetleri, göçmen sağlığı, ruh sağlığı ve iyilik hali, şiddetin sağlık bakımına ve bireylere etkisi ve küresel sağlık sorunlarını içerdiğini bildiren Çelik, hemşirelerin küresel sağlık sorunlarının önlenmesinde ve çözümlenmesinde, birey, aile ve toplum için sağlık hedefine ulaşmada önemli sorumlulukları bulunduğunu vurguladı.

Nitelikli ve güvenli bir sağlık hizmetinin olumlu çalışma ortamlarıyla mümkün olabildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Hemşirelerin, topluma hak ettiği nitelikli bakımı sunabilmesi ve sağlık hedefine ulaşmada öncü bir ses olabilmesi için yapılması gereken düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kapsamda, temel eğitimi hemşire olmayan sağlık insan gücüne, uzaktan eğitimle hemşirelikte ön lisans ve lisans diploması verilme uygulaması durdurulmalı. Hemşirelik eğitimi, hemşirelik mesleğinin sahiplerine bırakılmalı, hemşirelik akademik kadrolarına, hemşirelik dışı meslek sahiplerinin istihdamı önlenmeli. Niteliksiz ve meslek dışı kuruluş, bireyler tarafından yürütülen hemşirelik kurslarına izin verilmemeli, mevcut programlar durdurulmalı.

Hemşirelik hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonu başhemşirelik unvanıyla hemşirelik yönetmeliğinde yer alan görev, yetki ve sorumluluklarla yürütülmeli. Yasalarla tanımlanmış hemşire kadrolarının görev, yetki ve sorumlulukları diğer sağlık çalışanlarına verilmemeli. Hemşire insan gücü planlaması, modern, bilimsel ve mesleğin icrasına yönelik özellikler dikkate alınarak yapılmalı ve hemşire istihdam problemi çözülmeli."

Çelik, devlet kurumlarında iş bulamayan hemşirelerin, "İş Tecrübesi Edindirme Programları" ile istismar edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini, hemşirelerin özlük haklarının iyileştirilmesini ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının önlenmesini istediklerini ifade etti.

Sevilay Şenol Çelik, sağlık politikalarının oluşturulmasında söz sahibi olmayı ve hemşireliğe özel bilgi ve uygulamaların, sağlık sisteminin yaşamsal bir bileşeni olarak tanınmasını istediklerini de kaydetti.