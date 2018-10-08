Hastaya özel hazırlanan yemeğe barkodlu dağıtım

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Kamu-özel iş birliğiyle yaptırılan bin 300 yatak kapasiteli Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde her gün 10 bin kişi için 40 farklı diyet programında çıkarılan yemekler, her hastaya kendisi için özel olarak seçilen içeriğin yer aldığı tepsilerde barkodlu denetim sistemi altında sunuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat 2017'de açılışı gerçekleştirilen 374 bin metrekare kapalı alanı, 800 hasta odası, suit, VIP ve standart oda konseptleriyle, 210'u yoğun bakım bin 300 yatak kapasiteli Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık hizmetinin yanı sıra sosyal imkanlarıyla da dikkati çekiyor.

Hastanenin 3 ana binası altındaki mutfaklarda günlük 10 bin kişiye yemek çıkarılırken, tüm yemek dağıtım işlemleri elektronik ortam üzerinden kontrol ediliyor.

Her hastaya doktorunun uygun gördüğü menünün sisteme girilmesiyle 40 ayrı diyet programında hazırlanan yemekler, hasta bilgilerini içeren barkodun yapıştırıldığı tepsilere konuluyor.

Kişiye özel seçilen yemekler görevlilerce katlara götürüldükten sonra hastanın kolundaki tanıtım bilekliğinde bulunan ve tepside yer alan barkodların eşleşmesinin ardından teslim ediliyor.

Barkod sistemi doğru diyet programının ilgili hastaya ulaşmasına imkan sağlarken, herhangi bir eşleşme hatasında uyarı veriyor.

"Hastaya yanlış yemek verilme gibi bir durum söz konusu değil"

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yemek Hizmetleri Sorumlusu Muzaffer Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, personel, hasta ve refakatçiler için günde 10 bin kişilik yemek çıkardıklarını söyledi.

Uygulanan elektronik sistem sayesinde hastalar için istenen özel yemeklerin kendilerine iletildiğini aktaran Fidan, şöyle devam etti:

"Hemşireler her hasta için istedikleri yemekleri sisteme girdikten sonra artık her şey elektronik ortamda yürüyor. Sıcak, soğuk araçlarımıza konulan yemeklerin hastalara dağıtımı yapılıyor. Hastalara yemekleri verilirken, tepsiler kişiye özel hazırlandığı için tanıtım bilekliği ve tepside bulunan barkodların eşleşmesine bakıyoruz. Buradaki amacımız doğru hastaya doğru diyeti vermek. Bu sistem sayesinde hangi saatte hangi hastaya kim tarafından hangi yemeğin verildiğini izleyebiliyoruz. Hastaya yanlış yemek verilme gibi bir durum söz konusu değil. Yanlışlıkta sistem bize hemen uyarı veriyor."

Fidan, herhangi bir hata oluşmaması için her şeyi elektronik sistem üzerinden kontrol ettiklerini anlatarak, bu sayede hizmet kalitesini artırdıklarını ifade etti.

Çalışmaların özenle yürütüldüğünü aktaran Fidan, ayrıca sosyal sorumluluk projelerine de imza attıklarını, yemek atıklarını hayvan barınaklarına gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Hastanede tedavi gören Ali İhsan Mert de yemeklerin çok lezzetli olduğunu ve büyük bir zevkle yediğini söyledi.

Bilekliğindeki barkod okutulduktan sonra kendisine yemeğin verildiğini bildiren Mert, "Benim sağlığıma uygun seçilen yemek geliyor. Tuzu ve şekerine göre ayarlama yapılıyor. Bir lokantada yemek yemekten daha ayrıcalıklı." dedi.

Meryem Sare Adaş da merdivenden düştüğünü ve bir aydır hastanede tedavi gördüğünü anlatarak, kendilerine verilen yemeklerden çok memnun olduklarını, kişiye göre sunum yapılmasının da çok güzel olduğunu söyledi.