Hastane personeline iletişim eğitimi verildi

KONYA (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından veri girişi hazırlık, karşılama yönlendirme ve tercümanlık hizmetleri çalışanları için düzenlenen iletişim eğitimi, sertifika töreniyle sona erdi.

Hastanenin konferans salonunda 7 Temmuz'da başlayan ve iki hafta süren "Etkili İletişim Becerileri ve Kurum Kültürü" eğitimini başarıyla tamamlayan 350 katılımcı sertifikalarını aldı.

Hasta ve yakınları ile iletişim, stres ve öfke kontrolü, etkili iletişim becerileri, ekip çalışması ve motivasyon, protokol ve nezaket kuralları, kurum kültürü ve aidiyet bilinci konularını içeren 36 saatlik eğitim, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mustafa Öztürk tarafından verildi.



Sertifika töreninde konuşan Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastane personellerine verilen eğitimin önemli olduğunu söyledi.

Eğitime yüksek katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Koç, "Bizim kültürümüzde beşikten mezara kadar ilim vardır. Ayrıca herkesin her dönemde eğitime ihtiyacı vardır. Bu yüzden eğitim almaktan çekinmemek gerekir. Eğitime eksiksiz katılan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları verildi.