Güzel yürekli insanlar destek oldu, Mustafa Efe kulaklarına kavuştu
Nevşehir’de yaşayan 5 yaşındaki Mustafa Efe Özcan, kulak kanalı, kulak deliği ve dış kulağı olmadan dünyaya geldi. Tedavisi için sosyal medya üzerinden bağış kampanyası başlatan ailenin yardım çağrısına sessiz kalmayan yardımseverler sayesinde minik Efe, ABD’de yapılan başarılı bir operasyon sonrasında bir kulağına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Nevşehir’de yaşayan 5 yaşındaki Mustafa Efe Özcan, kulak kanalı, kulak deliği ve dış kulağı olmadan dünyaya geldi. Tedavisi için sosyal medya üzerinden bağış kampanyası başlatan ailenin yardım çağrısına sessiz kalmayan yardımseverler sayesinde minik Efe, ABD’de yapılan başarılı bir operasyon sonrasında bir kulağına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
5 yaşındaki Mustafa Efe Özcan’ın ailesi, kulakları olmayan çocuklarının ABD’de tedavi olabilmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Mustafa Efe Özcan’ın iki kulağına kavuşması için 174 bin dolara ihtiyaç olduğunun açıklanmasının ardından Türkiye’nin birçok yerinden Mustafa Efe için destek yağdı. Mustafa Efe, ABD’de yapılan başarılı operasyon sonrasında bir kulağına kavuştu. Mustafa Efe kulağına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söylerken, baba Aşir Özcan da "Çok şükür ameliyat başarılı geçti" dedi. Özcan, “ABD’de 8 saat süren ameliyat sağlıklı bir şekilde bitti. Şu an gayet işitmesi güzel ve artık cihaz kullanmıyoruz. İkinci kulak ameliyatımız kasım ayında olacak. Sosyal medya hesaplarından başlatmış olduğumuz kampanyamız tamamlandı. Maddi, manevi destek olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.