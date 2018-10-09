Gülhane'den

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın Özkan, üniversite olarak, her türlü teknolojik donanıma sahip olduklarını belirterek, "yerli ve milli aşı" çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

2018-2019 eğitim-öğretim döneminde ilk kez öğrenci kabul eden sağlık temalı ilk devlet üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi, majistral ürün hazırlamanın yanı sıra kalite kontrol ve analiz faaliyetleriyle de öne çıktı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Eczacılık Bilimleri Merkez Başkanı Prof. Dr. Yalçın Özkan, fakültenin ve merkezin çalışmalarına ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Prof. Özkan, Gülhane Eczacılık Fakültesi'nin bu yıl kapılarını açtığını ve 87 öğrencisiyle eğitim dönemine başladığını belirterek, öğrencilerin 5 yıl sürecek eğitimleri süresince Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin hem bilimsel hem de sosyal anlamda tüm olanaklarıyla eğitim alacaklarını, meslekleriyle ilgili kazanacakları teorik bilgileri de merkez bünyesinde izleme ve uygulama imkanına da sahip olacaklarını söyledi.

Gülhane Eczacılık Fakültesinin eczacılık eğitiminde örnek bir model olacağını vurgulayan Özkan, amaçlarının iyi eğitim almış, eğitim alırken araştıran, yorumlayan ve doğru şekilde uygulayan, mesleğini seven eczacılar yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

- Sağlık ve Milli Savunma bakanlıkları ile protokol

Özkan, Sağlık ve Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında, hastalıkların teşhis ve tedavilerine yönelik ihtiyaç duyulan majistral ürünlerin hazırlanması yanında ilgili kurumlardan talep gelmesi halinde de özellikle temininde güçlük çekilen ürünlere ulaşılmasını sağladıklarını belirtti.

Söz konusu faaliyetleri merkez bünyesindeki ileri düzeyde sistem ve cihazlar ile sağladıklarını vurgulayan Özkan, ayrıca Milli Savunma Bakanlığının tıbbi cihaz ve ilaçlarına yönelik bazı kalite-kontrol faaliyetlerinin de merkez bünyesinde devam ettiğini aktardı.

Eczacılık Bilimleri Merkezindeki çalışmaların bilimsel alanda da yoğun şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Özkan, eczacılık teknolojisi alanında yeni ilaç şekillerinin geliştirilmesi, kalite-kontrol ve analizleri ile toksikoloji bilimine yönelik olarak çevre ve biyolojik örneklerden zararlı etkileri olan bazı organik ve inorganik maddelerin analizi, genetik toksisite testleri, oksidatif stres ölçümleri gibi alanlarda birçok bilimsel araştırmanın içerisinde de yer aldıklarını anlattı.

Gülhane Eczacılık Fakültesi bünyesindeki eğitim-öğretimin "araştırma odaklı eğitim ve öğrenci" hedeflerine ulaşmada önemli olduğunun altını çizen Özkan, söz konusu faaliyetlerle Gülhane Eczacılık Bilimleri Merkezindeki deneyimlerin aynı zamanda eczacılık mesleğine yönelik milli ve yerli imkanların geliştirilmesine de katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

- "Yerli ve milli aşı çalışmalarında yer almak istiyoruz"

Prof. Dr. Özkan, Gülhane Eczacılık Fakültesi eğitim-öğretim faaliyetlerinin Eczacılık Bilimleri Merkeziyle süreceğini dile getirerek, hasta merkezli tedaviye yönelik gereksinimlerin karşılanması yanında zehirlenmelerde kullanımı önem taşıyan ve hayat kurtarıcı özelliği olan bazı ürünlerin de hazırlanması ve ihtiyaç sahibi kurumlara teminin sağlanmaya devam edileceğini belirtti.

Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gülhane Eczacılık Fakültesi eğitim öğretim faaliyetleri süresince merkez yapısındaki sahip olduğu bilimsel deneyimleri, mesleğin uygulama alanlarıyla etkin şekilde birleştiren ve öğrenciye eğitim öğretimi esnasında aktarmaya yönelik yeni bir fakülte modeli olarak ülkemizdeki yerli ve milli ilaç hazırlama çalışmaları içerisinde yer almayı hedeflemektedir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi ve Eczacılık Bilimleri Merkezi majistral ürün hazırlanmasına yönelik faaliyetleri yanında sahip olduğu akademik ve idari personeli ile AR-GE laboratuvar olanaklarıyla araştırma odaklı eğitim ve öğrenci yetiştirilmesine yönelik bilimsel faaliyetlerin de içerisinde yer alacaktır."