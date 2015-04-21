Gebe Kadınlar Normal Doğum İçin Yürüdü

Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Ebeler Haftası kapsamında düzenlenen kutlama etkinlikleri başladı. Halk Sağlığı Kurumu Müdürü Dr. Sevinç Sütlü, sağlık personeli, gebe ve kadınlar, normal doğuma dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.Halk Sağlığı Kurumu önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden programda, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sevinç Sütlü, hamile kadınlara, çanta dağıtarak, normal doğumu tercih etmelerini istedi."SEZARYEN ORANLARINI DÜŞÜRECEĞİZ"Burdur’un sezeryan oranlarında Türkiye birincisi olması sebebiyle kadınların normal doğumu tercih etmeleri için çalışacaklarını dile getiren Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sevinç Sütlü, “21 Nisan Ebeler Haftası’nın başlangıcıdır. Ebeler de doğum denince akla ilk gelen meslek grubumuzdur. İlimizin bir özelliği var, biz sağlıkta pek çok başarıda adımızı duyuran bir iliz ama bazen reklamın kötüsü de oluyor, sezaryen oranlarında Türkiye birincisi olarak en yüksek orana sahibiz. Bu yüzden sezaryenle mücadele, normal doğumun özendirilmesi kapsamında Ebeler Haftası’nı bu tema ile kutlamaya karar verdik. “Ebe-Gebe El Ele, Normal Doğuma Beraberce Gidelim, Sezaryene Güle Güle” diye temamızı belirledik. İlk açılışı yürüyüşle yaptık, gebelerimiz bize eşlik ettiler. Ebelerimizle beraber geldik. Normal doğumun, normal olduğunu vatandaşlarımıza tekrar hatırlatmak istedik. Umarım bunda da başarılı olacağız. Sezaryen oranlarımızı düşüreceğiz” diye konuştu.Etkinliğe, Burdur Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sırrı Şenbayram ile Burdur Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sermed Aygören de destek verdi. Program hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.