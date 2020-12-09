Farklı Beklentiler Kişiye Özel Meme Estetiğini Ön Plana Çıkardı

Doğal Meme Estetiği Ne demek?

Kişiye özel meme estetiği, kişinin boy, kilo ve genel vücut postürüne bakarak düzenlenmesi anlamına gelir. Kişinin vücut analizi çıkartılarak planlanan operasyonda kişiye özel meme prosedürü tasarlanır. Göğüs kafesinin dar ya da geniş olması, kişinin boy-kilo orantısı, varolan memelerin durumu ve konumu bakımından ayrı ayrı değerlendirilir. Her kişinin ayrı bir postür yapısı bulunduğu için herkeste aynı meme yapısı uygun olmayabilir. Memenin tasarlanma aşamasında meme boyutu ve ağırlığı da dikkate alınmalıdır. Kişiye en çok yakışan ve en fazla rahat edebileceği meme yapısı tasarlanarak hastanın da oluşturulacak yeni meme şekline onay vermesi önemli bir husustur. Kişiye özel meme estetiği vücudun genel hatlarıyla harmonik uyumunu kapsayan prosedürdür.

Meme Estetiği Ne Zaman Düşünülmeli?

Memeleriniz oldukça küçük ya da büyük olması sizi rahatsız ediyorsa, memelerinizde asimetrik görüntü bulunuyorsa, erkeklerde kadın memesine benzer bir yapıda meme görüntüsü varsa, hamilelik ya da kilo alıp vermeye bağlı olarak memelerde sarkıklık oluşmuşsa, meme yapısından memnun değilseniz, göğüslerinizin büyüklüğü ve oranı sizi psikolojik olarak rahatsız ediyorsa, yerçekiminden dolayı ya da kalıtımsal nedenlerden dolayı sarkma görünüyorsa o zaman meme estetiği yaptırmayı düşünebilirsiniz. Meme estetikleri memedeki her türlü estetik problemin kaldırılması yönelik cerrahi müdahalelerdir. Kişinin memelerindeki yapısal bozuklukların giderilmesinde kullanılan meme estetiği ile kişilerdeki özgüven problemi de ortadan kaldırılarak mental olarak sağlıklı bireyler topluma kazandırılır.

Meme Estetiği Çeşitleri

Meme büyütme, meme küçültme, yağ enjeksiyonu, meme jinekomastisi ve meme dikleştirme operasyonları meme estetiği çeşitlerinden birkaçıdır. Kişiye özel meme estetiğinde kişilerin ihtiyaç, arzu ve isteklerine karşılayacak şekilde meme çeşitleri mevcuttur. Kişinin ihtiyacına göre planladığımız meme estetiklerini ön muayene sırasında hastaya detaydırıyoruz.

Meme Büyütme

Meme büyütme operasyonu, meme şeklini dengelemek ve hacim özelliğini ön plana çıkarmak isteyen kadınlar için ideal operasyonlardır. Meme büyütmede farklı dokularda, hacimsellikte, şekillerde ve boyutta meme implantları kullanıldığı gibi, implanta ek olarak yağ transferi uygulayarak da meme büyütme operasyonu gerçekleştiriliyor. Meme büyütme operasyonları birkaç farklı teknikte kesi yeri uygulaması mevcuttur. Hastanın naturelliğinin bozulmadan uygulanacağı meme büyütmede kullanılacak olan implantlar hasta ile hekimin ortak kararıyla belirlenir ve operasyonla meme dokusuna yerleştirilir.

Meme Küçültme

Meme boyutunun, hacminin ve ağırlığının hastanın vücuduna göre büyük olması durumunda yapılan meme küçültme operasyonu, hastanın büyüklükten kaynaklanan sırt ağrılarının da geçmesine yardımcı olur. Hasta için son derece efektif olan meme küçültme operasyonunda, hastanın anatomisine uygun meme tasarımı yapılır. Meme dokusu ve derisinde eksizyon yapılmasıyla küçültme işlemi tamamlanır, meme uçları tekrar konumlandırılır.

Mastopeksi

Meme dikleştirme ameliyatı olan mastopeksi ameliyatını memelerinde sarkıklık, meme dokusunda gevşeme derecesinde yumuşaklık, meme başının aşağıya doğru bakması durumlarında uygulanır. Elastikiyet olarak kaliteli cilde sahip olmayan kadınların daha çok tercih ettiği bir operasyon çeşididir.

Yağ Enjeksiyonu

Memelerinin büyümesini isteyen ancak meme dokusu içerisine herhangi bir implant yerleştirilmesini istemeyen hastaların tercih ettiği bir işlem olan Yağ Enjeksiyonu, memede doğal bir görüntüye ulaşılmasını sağlar. Kadında fazlalık olan karın, bel, basen gibi bölgelerden vaser yöntemiyle çekilerek daha sonra memede hekim tarafından belirlenen bölgelere enjeksiyonu ile uygulanan yağ enjeksiyonunda diğer operasyonlardan farklı olarak iyileşme süresi daha kısa ve konforludur.

Jinekomasti

Erkeklik hormonunun azalmasıyla beraber memelerde büyüme görülebilir. Erkeklerde meme estetiği cerrahisi ile kadınsı görünüme sahip olan erkeklerin meme dokuları azaltılarak kalıcı olarak memenin normal formda kalması sağlanır. Hormonal sebeplerle memelerinde büyüme olan hastalar, jinekomasti sayesinde kendilerine olan güvenlerini geri kazanırlar.

Meme Estetiği Sonrasında İyileşme Süreci Nasıl İlerler?

Meme estetikleri ortalama olarak 2,5 ile 3.5 saat arasında sürmektedir. Meme estetiği sonrasında hekimin reçetelendireceği ağrı kesicilerle ağrılar hafifletilmektedir. Oluşturulan memelerin yeni ve doğal görünümünü korumak için hastaların operasyon bölgesine en az 6 hafta boyunca hassas davranmaları gerekir ve bu süre boyunca doktorun önereceği özel sporcu sütyeni takılmalıdır. Yine en az iki ay boyunca hastaların göğüs kaslarını zedeleyecek hareketlerden kaçınmaları, ağır kaldırma, kol esnetme, itme ve çekme gibi göğüs kaslarını yoracak hareketlerinin yapılmaması tavsiye edilmektedir.

Kişiye Özel Meme Estetiğinde Fiyat Bilgisi Alabilir miyim?

Sağlık bakanlığı onaylı merkezlerin internet ve haber sitelerinde fiyat belirtmeleri yasal değildir. Quartz Klinik ‘te Meme Estetiği ile ilgili bütün işlemler Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Leyla ARVAS tarafından detaylandırılır. Operasyon ile ilgili bilgi almak için +90 212 241 46 24 numaralı telefonumuzu hemen arayın!