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"Evde sağlık hizmeti" kapsamında 28 bin hasta ziyaret edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Sağlık Bakanlığının "evde sağlık hizmetleri" kapsamında 28 bin 738 hastaya sağlık hizmeti verildi.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte 28 bin 738 hastanın, görevli sağlık...

Sağlık 04.12.2019, 15:42
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Sağlık Bakanlığının "evde sağlık hizmetleri" kapsamında 28 bin 738 hastaya sağlık hizmeti verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte 28 bin 738 hastanın, görevli sağlık personeli tarafından 134 bin 363 kez ziyaret edildiği bildirildi.

Açıklamada, muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin 14 birim ve bu birimlere bağlı 21 sağlık ekibi tarafından ihtiyacı olan hastanın evinde yapılmaya devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda hasta ziyaretine giden Kayseri Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç, genetik nörolojik tanısı bulunan iki kardeşi evlerinde ziyaret etti.

Kayseri'de bulunan bütün engelli, yatağa bağlı hastalara gerektiğinde evlerinde hizmet verdiklerini aktaran Karaağaç, "Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü olarak doktorlarımız ve bütün çalışanlarımızla beraber hastalarımıza her türlü tedavi hizmeti sunuyoruz." ifadesini kullandı.

#evde sağlık hizmetleri #kayseri
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