Ev kazalarını önlemek için annelere eğitim verilecek

ANKARA(AA) - Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinin geliştirdiği ev kazalarının önlenmesinde alınacak tedbirlere ilişkin annelere eğitim verilecek, hazırlanan rehber hasta ve hasta yakınlarına dağıtılacak.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Murat Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin içinde veya bahçe, havuz, garaj gibi eve ait yakın çevrede meydana gelen kazaların "ev kazaları" olarak tanımlandığını söyledi.

Özellikle 0-6 yaş döneminde çeşitli yaralanmalara, sakatlanmalara hatta ölümlere neden olması açısından ev kazalarının önemle üzerinde durulması gerektiğini vurgulayan Çakmak, en sık boğaza yabancı cisim kaçması, suda boğulma, temizlik malzemelerinin içilmesi sonucu oluşabilen yanıklarla karşılaşıldığına dikkati çekti.

Çakmak, alınacak basit tedbirlerle bu kazalardan korunmanın mümkün olduğunu belirterek, "Bu durum sonrasında tedavi zaten bizlerin görevi ama biz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı olarak, kazaların nasıl önlenebileceğine ilişkin 'Çocuklarda en sık görülen ev kazaları ve önlemler' başlıklı bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdik." dedi.

Proje kapsamında vaka değerlendirmesi yaptıklarını ve istatistikleri incelediklerini anlatan Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerlendirme sonucunda, ev kazalarına maruz kalan çocukların yüzde 70'inin kaza olduğunda anne, baba ya da bakıcısının yanında olduğu tespit edildi. Biz de bu veriden yola çıkarak kazaların önlenmesinde annelere ulaşmayı amaçladık. Koruyucu hekimlik kapsamında önce eğitim vererek kazanın olmasını engellemek, ardından da kaza anında ne yapmaları gerektiğini içeren bilgilerin yer aldığı kitapçıkla anlatmak istedik.""Proje, yaklaşık bir yıl sürecek"

AÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Göllü Bahadır da ocak ayında başlayan projenin bir yıl süreceğini söyledi.

Kliniklerindeki vakaların yaklaşık yüzde 5-10'unun ev kazaları kaynaklı olduğunu aktaran Bahadır, ekibin hazırladığı kitapçıkta kazaların nasıl önlenebileceğine ve kaza olduğunda ilk olarak ne yapılması gerektiğine ilişkin net ve uygulanabilir bilgilerin yer aldığını belirtti. Bahadır, şöyle konuştu:

"Özellikle yabancı cisimlerin soluk borusana kaçması ya da yutulması, tuz ruhu, kireç çözücü gibi maddelerin, lavabo altında saklanan koruyucu kapağı olmayan maddelerin içilmesi, yanıklar, haşlanma, çocuk kilidi olmayan elektrik prizlerine parmak sokulması, ilaç içilmesi halinde nasıl davranılması gerektiği kitapçıkta yer alıyor. Ayrıca, 1 yaşından küçük çocukların yatak ya da kucaktan düşmesi, daha büyük çocukların da pencere ve balkondan düşmesi gibi kazlarda acil müdehale ve korunma yollarını anlattık."

"Ev kazaları, çocuklarda ölüm nedenleri arasında ilk beşte"

AÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Ateş, ev kazaları görülme sıklığına ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir çalışmaya göre ev kazalarının yüzde 75'inin ev içinde gerçekleştiğini gösterdiğini ifade eden Ateş, "Ev kazaları, çocuklarda ölüm nedenleri arasında ilk beşte yer alıyor. İstanbul'da 11 hastanede yapılan bir çalışmaya göre, acil servise başvuran hastaların yüzde 35'ini ev kazaları oluşturuyor. Bu hastaların da daha çok 4 yaş altında ve olayın ebeveyn yanında olduğu görülüyor." bilgisini verdi.