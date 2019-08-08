Essence ile Dudakların Renklensin!

Makyaj çantasının olmazsa olmaz ürünleri arasında yer alan ruj, dudakları renklendirmek ve daha dolgun görünmesini sağlamak için tercih edilmektedir. Aynı zamanda ruj bir kadının en önemli aksesuarıdır. Çünkü günümüzde birçok kadın süreceği ruju seçerken makyajına, kıyafetine ve oje rengine kadar uyumlu olmasına özen gösterir. Bazı kadınlar bordo, mor kırmızı ruj gibi belirgin ve iddialı renkleri seçerken, bazı kadınlar tercihini nude, şeftali rengi ve pembenin tonları olan ruj renklerinden yana kullanır.

Eğlenceli ambalaj tasarımları ve her tarza uyum sağlayan Essence rujları ile sende dudaklarını renklendirebilirsin. Essence ürünleri; kalitesi, uygun fiyat avantajı ve hayvanlar üzerinde test edilmeyen özelliği sayesinde kullanıcıların kalbini kazanmayı başarmıştır.

Essence Colour Boost Matte Lipstick

Son yılların trend ürünleri arasında yer alan likit mat ruj dudakların pürüzsüz görünmesini sağlar. Özel tasarlanmış tüp ambalajı sayesinde sonuna kadar kullanma fırsatı sunar. İnce bir kum saati şeklini anımsatan fırça tasarımı kolay uygulanır, dudaklarda örtücülük sağlayarak daha dolgun bir görünüm kazandırır. Sürdükten sadece bir dakika içerisinde mat ve kusursuz dudak görünümüne kavuşturur. Sende gün içinde ruj tazelemeyi sevmiyor veya tazeleyecek zaman bulamıyorsan Essence kalıcı mat ruj tercih edebilirsin. Yapman gereken sadece tarzına en uygun rengi seçmek!

Eğer likit yani sıvı yapıda ruj kullanmaktan hoşlanmıyorsanız Essence long lasting tercih edebilirsiniz. Uzun süre kalıcı özelliğine sahip bu seri kremsi yapısı sayesinde dudakları kurutmaz, doğal bir görünüm kazandırır.

Ruj Sürmenin Püf Noktaları

Her kadın sürdüğü rujun dudağında güzel durmasını ister. Fakat bazı faktörler bu güzel görünümünü olumsuz yönde etkiler. Özellikle mat ruj severler için bu durum son derece önem taşır. Çünkü diğer rujlara göre mat ruj dudağı kurutabilir ve parça parça görünmesine sebep olabilir. Bizde rujunuzun daha güzel durması için püf noktaları araştırdık.

Dudaklarınızı nemlendirin

Dudaklarınızda dolgun bir görünüm seviyorsanız dudak kalemi uygulayın

Dudak çerçevenizin dışına taşan rujları kütips (pamuklu çubuk) yardımıyla temizleyin

Rujunuzun kusursuz görünmesi için dudak çevrenize aydınlatıcı uygulayın

Bu adımlar dudak makyajınızın pürüzsüz görünmesini sağlayacaktır. Sizde tüm Essence ürünlerini Dermokozmetika’da bulabilir, dilediğiniz ürüne uygun fiyat hızlı kargo ve kapıda ödeme imkanıyla sahip olabilirsiniz.