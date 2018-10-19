ESOGÜ Transplantasyon Servisi açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Transplantasyon Servisi törenle açıldı.

ESOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 11 yataklı olarak hizmete giren Tıp Fakültesi Transplantasyon Servisi, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan Şahin ile Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Gastroenteroloji ve nefroloji bilim dalları öğretim üyelerinin katılımlarıyla hizmete açıldı.

2018 yılı ocak ayından beri karaciğer ve böbrek transplantasyonu yapılan ESOGÜ Hastanesinde bugüne kadar 13 böbrek ve 9 karaciğer nakli gerçekleştirildi ve transplantasyon hastaları sağlıkla taburcu edildi. Tek kişilik izole odalarda deneyimli personelin hizmet verdiği transplantasyon ünitesinde, operasyonlar 34 kişilik uzman transplantasyon ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.

- Hastane Süt Çocuğu Servisi de açıldı

Ayrıca tümüyle yenilenen Hastane Süt Çocuğu Servisi'nin de açılışı yapıldı. ESOGÜ Yönetimi'nin yanı sıra Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici ve anabilim dalı öğretim üyelerinin de katılımları ile açılışı yapılan hastanedeki bir diğer bölüm olan Süt Çocuğu Servisi ise 0-2 yaş grubu çocuk hastalara hizmet veriyor.

Tek ve iki kişilik odalarda toplam 18 hasta kapasitesi olan serviste ayrıca bir uyku monitörizasyon (EEG) odası da bulunuyor.