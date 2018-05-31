ESOGÜ organ nakillerinde yüzde 100 başarı yakaladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yeniden faaliyete geçen ESOGÜ Hastanesi Organ Nakli Birimi, nakil operasyonlarına devam ediyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastanenin Organ Nakli Birimi'nde görevli Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Ünal, Prof. Dr. İlter Özer ve Prof. Dr. Murat Ulaş'ın önderliğindeki 34 kişilik transplantasyon ekibinin azimli ve fedakar çalışmalarıyla son 6 ay içinde, 5'i karaciğer, 6'sı böbrek nakli olmak üzere toplam 11 organ nakli gerçekleştirdi. 8'i kadavradan gerçekleştirilen nakillerde yüzde 100 başarı sağlandı.

Organ nakli yapılan hastaların tamamı sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam ederken düzenli kontrol altında tutuluyorlar.

Öte yandan Türkiye'de önemi her geçen gün artan, özellikle yurtdışı kaynaklı sağlık turizmini ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde organ nakli alanında aktif kılmak için de çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.