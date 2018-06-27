Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. iş birliğiyle hazırlanan "Özel-Devlet İşbirliği Sağlıkta El Ele" adlı projenin protokolü imzalandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol imza törenine İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ve ekibi, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. adına Ford Otosan İnönü Fabrikası Müdürü Aysan Levin Hoşver ile diğer ilgililer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilge, Ford Otosan İnönü Fabrikası'nda çalışan ortalama bin 700 personelin sağlık taramalarının yapılacağını kaydetti.

Erken tanı ile vakaların tespit edilerek hastalığın kontrol altına alınabileceğini ifade eden Bilge, şunları belirtti:

"Sağlık problemi tespit edilen bireylerin tedavi şansı artacak. Hizmet içi eğitimlerle de özel sektörde çalışan iş başındaki kişilere, bilinçlendirme ve bilgilendirmeler yapılarak üretimden kaynaklı iş kaybı olmayacak. Bu tür proje ve hizmetlerle hastalığın getirdiği ekonomik maliyet, kişiler ve kurumlar adına azalacak, erken tanı ve tedavi ile morbidite-mortalite oranları azaltılarak toplum sağlığı kalite standartları yükseltilecek. Proje bünyesinde halk sağlığının refah yönünü artırırken aynı zaman da özel-devlet işbirliği ile kurumlar arası koordinasyon artacak, karşılıklı kurum kültürleri tanınacak ve faydalı çalışma ortamı yaratacaktır. Özel sektörün çalışma koşullarından ya da kişinin gelme isteğini engelleyen alışkanlıklarının önüne geçilecektir. Sağlık hizmetinin mobil sistemle halkın ayağına sunulması ile sağlık bilinci oluşturulacak, tanı, tedavi ve sağlıklı alışkanlıklar kazandırılacaktır. Çalışanların değerli oldukları hissettirilecek ve devlet adına sağlık kurumuna olan güven ve inançları artacaktır. Bu çalışma ile diğer kurumların aktörleri ve özel sektör iş alanları ile olumlu yönde etkileşim sağlanacak, benzer projelerin yapılmasına katkı sağlayacaktır."

Ford Otosan İnönü Fabrikası Müdürü Hoşver ise böyle bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti kaydetti.