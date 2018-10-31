Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle "inme" olarak bilinen beyin krizi konusunda farkındalık yaratmak ve halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla "İnmeden kaçabilirsin" sloganıyla İnme Farkındalık Projesi başlatıldı.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş, ESOGÜ Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, projeye ilişkin bilgi verdi.

İnme olarak da bilinen beyin krizinin saatler içinde beynin kanlanma yetersizliğiyle geri dönülmez şekilde hasar görmesine yol açtığını belirten Arslantaş, bu nedenle inmeye müdahalenin organize bir ekipçe hızla yapılması gerektiğini vurguladı.

ESOGÜ'nün 8 yıldır inme konusunda hizmet verdiğini aktaran Arslantaş, şöyle konuştu:

"Çevre il ve ilçelerdeki beyin krizi şüphesi olan hastalar ilk 4-5 saat içinde, diğer hastanelere uğramadan ESOGÜ bünyesindeki Bölgesel İnme Merkezine sevk ediliyor. Merkezde 7 gün 24 saat prensibiyle çalışılıyor. Dünyanın pek çok yerinden nöroloji uzmanları, ESOGÜ'de gerçekleştirilen sertifikasyon programı çerçevesinde en az bir yıl İnme Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir'in yanına gelerek eğitim alıyor. Daha sonra gittikleri yerlerde inme merkezlerini kuruyorlar. Kamuoyunun da inme konusunda bilinçlenmesi için AÜ ile İnme Farkındalık Projesi'ni başlattık. Bu proje gerçek bir takım çalışması. İnme konusunda saatler çok önemli. Hasta en yakın sağlık kuruluşuna değil, inme merkezleri olarak görev veren yerlere ulaştırılmalıdır. Bu konuda da 112 Acil Servis birimleri tek rehberdir. "

- "Farkındalık projesi başlatıyoruz"

ESOGÜ İnme Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir de inmenin tedavisinin mümkün olduğunu ve hastaların yaklaşık yüzde 60'ının hayatlarını bağımsız yaşamalarını sağladıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki nöroloji uzmanlarını inme konusunda hizmet vermeleri için yetiştirdiklerini anlatan Özdemir, "İnme konusunda halkı bilinçlendirmek için Türkiye'de ilk kez bir farkındalık projesi başlatıyoruz. Halkın inme bulgularını daha iyi saptamasını ve bunun ardından vakit kaybetmeden 112 Acil Servis'i araması konusunda bilgi sahibi olmasını amaçlıyoruz. İnme bulguları sağ ve sol kolda ani gelişen güçsüzlük, konuşma bozukluğu olduğunda mutlaka 112 aranmalıdır." diye konuştu.

- "Halkımızı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz"

AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu da inme tedavisinde ilerlenebilmesi için vatandaşların da belli bir farkındalık düzeyine eriştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, bunun için iletişimcilere önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Bir sağlık iletişimi kampanyasıyla inme konusunda vatandaşları bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Eroğlu, "AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi olarak ESOGÜ Tıp Fakültesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen İnme Farkındalık Projesi'nde yer alıyoruz. 'İnmeden kaçabilirsin' sloganıyla hayata geçirdiğimiz projeyle inme hastalığına ilişkin farkındalık yaratmayı ve inme belirtileri fark edildiğinde yapılması gereken hakkında halkımızı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.