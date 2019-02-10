Eskişehir'de acil servisler denetlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sağlık Müdürü Uğur Bilge, hafta sonu hastanelerdeki acil servisleri denetledi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi yetişkin ve çocuk acil servisi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi yetişkin ve acil servisteki çocuk kliniğini ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Bilge, hastane acil servislerinde verilen hizmetleri yerinde görüp, sağlık personeliyle de bir araya gelerek çalışanların istek ve

önerilerini dinledi.