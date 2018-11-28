Eskişehir Şehir Hastanesi'ne bir ayda 120 bin hasta başvurdu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 30 Ekim'de poliklinik hizmeti vermeye başlayan şehir hastanesine 29 günde 120 bin hastanın başvurduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Ekim'de Eskişehir Devlet Hastanesi'nde yatan 196 hastanın nakli ile hizmete giren şehir hastanesinin 30 Ekim'de de poliklinik hizmeti vermeye başladığını hatırlattı.

Çok uzun yıllar tüm bölge halkına ülkenin yüz akı olacak şekilde hizmet verecek hastaneye 29 günlük süreçte 40 bini acil olmak üzere 120 bin hastanın başvurduğunu belirten Bilge, şunları kaydetti:

"Bu hastalardan 3 bin 595'i yatarak tedavi görmüştür. Tüm tanı ve tedavi sürecinde hastalara tam teşekküllü hizmet vermek adına kamu personelimiz olan teknikerlerin kontrolü ve denetimi altında, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri zarar vermeden en üst düzey kalitede sağlanmış olup, yaklaşık 310 bin kan tahlili ve 31 bin 500 görüntüleme tekniği uygulanmıştır. 415 bebek sağlıklı bir şekilde Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gözlerini açmıştır. 4 bin 165 fizyoterapi seansı fizik tedavi amacıyla hastanemize başvuran hastalarımıza uygulanmıştır."

Bilge, toplam 330 bin metrekare yüz ölçüme sahip hastanede 160 anjiyo ve 4 bypass operasyonu yapıldığını aktararak, "15 seans radyoterapi ve 410 doz kemoterapi uygulanmış, yaklaşık 100 hastaya girişimsel radyoloji eşliğinde işlem yapılmış, 39 hastaya nükleer tıp görüntüleme tekniği başarı ile uygulanmıştır. An itibarıyla 115'i yoğun bakımda, 507'si servislerde olmak üzere 622 hasta yatarak tedavi görmektedir." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, hastalardan ücret talep edilmediğini de vurguladı.