"Eskişehir Şehir Hastanesi ağustosta hizmet açılacak"

ESKİŞEHİR (AA) - Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Eskişehir Şehir Hastanesinin ağustos ayının ilk haftalarında hizmete açılacağını bildirdi.

Akın, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 254 polikliniği, 35 ameliyathanesi, yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi bulunan Eskişehir Şehir Hastanesinin bin 81 yatak kapasitene sahip olduğunu belirtti.

Eskişehir Şehir Hastanesi için Sağlık Bakanlığı ile 25 yıllık ortaklık kurduklarını ifade eden Akın, "Hastaneyi yapıp hizmetleri veriyor ve bunun karşılığında bir hizmet bedeli alıyoruz. Burası tamamen bir devlet hastanesi, kontrolü tamamen Sağlık Bakanlığında. Isparta Şehir Hastanesi bir yılını doldurdu. Orada bizim hizmet kalitemizdeki memnuniyet oranımız, yüzde 96 seviyesinde." diye konuştu.

Akın, aynı oranları çok yakın zamanda Eskişehir'de de yakalamak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hastanemiz sahip olduğu genişlik ve modernlikle bir otel konforuna sahip. Eski ve kullanımı zor olan hastaneleri kapatıp, Sağlık Bakanlığının daha modern, tek, çift ve suit odaları olan, daha iyi hizmet sunulan hastanelere geçiliyor. Ücret anlamında hiçbir şey değişmeden bir devlet hastanesi olarak hizmet verecek. Hastanede markaların en son modelleri kullanıyor. Sağlık Bakanlığının kabul süreci devam ediyor. O da önümüzdeki hafta bitecek gibi görünüyor. Ağustos ayının ilk haftalarında hastaneyi açıp, Eskişehirlilere hizmet vermeye başlayacağız. Hastanemizde yaklaşık 4 bin kişi, sağlık hizmeti verecek. Ayrıca günlük 15 bin kişilik sirkülasyon bekliyoruz."