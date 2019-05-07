ERÜ'de Dünya Astım Günü etkinliği düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) 7 Mayıs Dünya Astım Günü etkinliği düzenlendi.



ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnsu Yılmaz ile çok sayıda hastane idarecisi, doktor, hemşire ve öğrenci katıldı.



Etkinlikte "Astımınızı Rahatlatın, Hayatınıza Sağlık Katın" konulu konferans veren Doç. Dr. Yılmaz, astımın tedavi edilebilir hastalık olduğunu kaydetti.



Doç. Dr. Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Hastalık ataklar şeklinde kendini gösterir. Atak sırasında nefes darlığı, öksürük, soluk alırken hırıltı, balgam çıkarma güçlüğü, göğüste sıkışıklık hissi gibi belirtiler görülür ve bu belirtilerin şiddeti hastadan hastaya çok büyük değişiklikler gösterir. Ataklar dışındaki zamanlarda hastanın genelde herhangi bir yakınması yoktur. Atakların görülme zamanı farklı farklı olmakla birlikte büyük çoğunlukla da gece sabaha karşı ortaya çıkar. Atak görüldükten bir süre sonra ya kendiliğinden ya da ilaç kullanarak etkisini kaybeder. Dünyada yaklaşık 300 milyon kadar astımlı hasta olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise yaklaşık 3,5 milyon astım hastası vardır."

