ERÜ'de doğal perga kapsül üretildi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Seyrani Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici öncülüğünde başlatılan proje kapsamında, arı poleninden doğal probiyotik ürün elde edildi.

Silici, fakülte binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, arı poleninden elde edilen ve yüzde 100 doğal olan perganın, Türkiye'de "ilk kez kapsül formunda üretildiğini" söyledi.

Çalışmalarını doğal ürünlerin oluşturduğu ve karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, mineral analizlerini laboratuvarlarda yaptıklarını belirten Silici, üründe kullanılan kapsülün bitkisel olup, jelatin içermediğini vurguladı.

Yaptıkları çalışmalar kapsamında arı poleninden elde edilen ve yüzde 100 doğal olan pergayı çocuk ve yetişkin herkesin kullanabileceğini belirten Silici, perganın, en önemli arı ürünlerinden biri olduğunu anımsattı.

Silici, perganın oluşumu ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Perganın aslında oluşumu şu şekilde, bal arısı poleni farklı farklı çiçeklerden toplar, enzim ve tükürük salgısı kattıktan sonra bunları petek gözünde depolar. Amacı, bu ürünün yavrularını beslemek, geliştirmek için kullanmaktır ama kovan sıcaklığı yüksek olduğu için bozulmasını önlemek amacıyla üzerine nektar, enzim ve biraz da bal katar. Bu durumda alttaki polen de fermente olur ve fermente bir ürün karşımıza çıkar. Polenden üç kat daha besleyici bir özelliğe sahiptir. Ne var içinde, yüzde 30'u yaklaşık vitamin ve minerallerden oluşur. Bu vitaminler özellikle B kompleksli vitaminler, A vitamini, C vitamini, E vitamini, H ve P vitamini olup polenden çok yüksek K vitamini içerir.

Yine minerallerden potasyum, kalsiyum, selenyum, çinko, demir içerdiği, minerallerden bununla beraber 11 adet enzim ve koenzim, insanların sentezleyemediği dışarıdan almak zorunda oldukları 11 esansiyel aminoasiti de perga içerir. Aynı zamanda probiyotik özelliği de vardır. Bahsettiğim gibi fermente olduğu için içerisinde laktik asit bakterileri ve bifidobakterileri ürer. Bu haliyle de çok değerli ve doğal bir probiyotik olarak değerlendirilebilir. Ürüne eczanelerden, Erciyes Teknopark'tan ulaşılabilinir."

Pergayı petekten kendi geliştirdikleri özel yöntemle aldıklarını anlatan Silici, "Perga, petek içinden özel bir yöntemle alınıyor. Daha sonra bu ürünü özel tekniklerle ve doğal maddeler kullanarak kapsül haline getiriyoruz. Bu ürünü kapsül halinde ve tamamen doğal olarak bizden başka üreten yok." dedi.

Ürünün besleyici özelliğinin olduğunu ve herkesin kullanabileceğini vurgulayan Silici, perganın polenden 3 kat daha yüksek besin elementleri içerdiğini sözlerine ekledi.