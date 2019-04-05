ERÜ hastanelerinden uluslararası başarı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastaneleri, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından düzenlenen Avrupa Bölgesi El Hijyeni Mükemmeliyeti Yarışması'nda 1'inci oldu.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, hastanelerde el hijyenine daha çok önem vererek, hastalarda oluşan enfeksiyon görülme sıklığını azaltmak amacıyla DSÖ tarafından gerçekleştirilen Avrupa Bölgesi El Hijyeni Mükemmeliyet Yarışması'nda finale kalan ERÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastaneleri, Avrupa 1'inciliğini elde etti.



Avrupa El Hijyeni Mükemmeliyet Ödülü'nü kazanarak büyük bir başarıya imza atan ERÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanelerine kazandığı ödül, 10-13 Eylül'de İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek törenle verilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, alınan ödülün Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanelerinde kaliteli sağlık hizmetinin ve hasta sağlığına verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirterek, hastane yöneticileri ve çalışanları tebrik etti.

