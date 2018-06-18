Engelli ve yaşlılara yardımcı oluyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki hastanelerde kurulan engelli ve yaşlı refakat biriminin personelleri, engelli ve yaşlı hastalara sağlık hizmetleri sırasında yardımcı oluyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge'nin girişimiyle engelli ve yaşlı vatandaşların sağlık hizmeti ihtiyaçlarının hızlı ve verimli şekilde karşılanması için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde engelli ve yaşlı hasta refakat birimi oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, uygulamanın kısa zamanda hastalar tarafından benimsendiğini belirterek, beğeni kazanan bu uygulamanın merkezdeki tüm hastanelerde hayata geçerek hizmet kalitesini artıracağını kaydetti.

Engelli ve yaşlı bireylere sunulan bu hizmetten yararlanan hastalardan olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Bilge, şunları belirtti:

"Engelli ve yaşlı hastalarımız poliklinik girişinde karşılanıp, yönlendirme, bilgilendirme yapılarak, ihtiyaç duyan hastalara da bizzat refakat edilerek tedavi işlemlerinde yardımcı oluyoruz. Bu uygulama sayesinde engelli ve yaşlı hastalarımızın tedavi ihtiyaçları kısa zamanda sonuçlandırılıyor. Acil servise ambulans harici kendi imkanlarıyla gelen engelli ve yaşlı hastalar da kapıda karşılanıp içeriye alan engelli ve yaşlı hasta refakat birimimiz, hastaların süratle tedavilerinin yapılması sağlanıyor."