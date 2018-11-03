Engelli çocuklar atlarla buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Atlı Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları engelli çocukları ağırladı.

Mahmudiye ilçesindeki merkeze getirilen çocuklar, eğitimcilerin gözetiminde atlara bindirildi.

Atlı terapi merkezine gelen AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve beraberlerindeki heyet de çocukların mutluluğunu paylaştı.

Günay, burada yaptığı konuşmada, Mahmudiye ilçesinin atlı terapi konusunda önemli bir merkez olacağını belirterek, atlı terapi gören çocukları görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Merkezin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Günay, imkanların genişletilmesiyle daha iyi hizmet veren bir yer olmasını istediklerini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Bilge ise 2 bin 500 yıllık bir tarihe sahip hippoterapi konusunda, atlı tedavi almaya uygun olduğuna dair bir raporu bulunan hastaları Atlı Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye aldıklarını aktardı.