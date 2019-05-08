ESKİŞEHİR (AA) - Dünya Cam Kemik Hastaları Farkındalık Haftası'nda, 27 yaşındaki cam kemik hastası Burak Sakçı'nın "Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam" sloganıyla paylaştığı videoya spor ve sanat camiasından destek geldi.

Tedavisinin ardından ilk adımlarını atmaya başlayan, benzer hastalığa sahip kişilere umut olmak için kolları sıvayan Sakçı, 6-13 Mayıs Dünya Cam Kemik Hastaları Farkındalık Haftası'nda "Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam" ifadelerini kullandığı videoyu sosyal medyada paylaştı.

Sakçı'nın bu videosunun ardından Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Eskişehirspor Mali Asbaşkanı Mehmet Şimşek, siyah-kırmızılı takımın futbolcular da "Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam" diyerek video paylaştı.

Eski milli futbolcu Semih Şentürk ve oyuncu Engin Öztürk başta olmak üzere spor ve sanat camiasından çok sayıda isim videoyu paylaşarak cam kemik hastalarının farkındalığına destek oldu.