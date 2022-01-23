Dişleri Beyazlatmanın Yolları

Tüketim maddelerinin çokluğu ve dikkat edilmeden yenilen yiyecekler ve diğer bazı unsurlar dişlerin beyazlığını yitirmesine de sebep olabiliyor.Dişleri beyazlatmanın yöntemleri ise diş hekimi Uğur Bilkayın açıklamalarının bulunduğu haberimizde...

Dişlerde Renk Değişiminin Sebepleri

Yaşlanma, dişlerin renginin değişimine sebep olan

yiyecek ve içeceklerin aşırı tüketilmesi (çay,kahve,kola,sigara vb), eski dolgular, dişlerin gelişimi esnasında kullanılan antibiyotikler, aşırı flor tüketiminin dişlerde renk değişimine neden olabileceğini anlatan İzmirli Diş Hekimi Uğur Bilkay, diş beyazlatmanın (Bleaching), dişlerde oluşan lekelenmeler ve renk değişikliğinin giderilmesinden ibaret olduğunu söyledi. Bleaching ile diş renginin birkaç ton daha açıldığını anlatan Bilkay, bu işlemin 3 farklı şekilde uygulanabileceğini ifade etti.

Diş Rengini Beyazlatmanın Yolları

İlk yöntem olan “home bleaching” ile hasta, beyazlatıcı jeli hekimin hazırladığı kalıplar içine önerilen miktarda koyarak önerilen süre boyunca (1-4 hafta) uyguladığını dile getiren Bilkay, “Burada önemli olan nokta jelin diş etine taşmamasıdır. Plağı taktıktan sonra taşan jeli hasta mutlaka bir pamuk yardımıyla temizlemelidir. İkinci yöntem olan ofis bleaching, klinikte hekim tarafından uygulanan bir yöntemdir. Daha kısa sürede sonuç alınır. Diş üzerine sürülen jel, ultra viola veya lazer ışınıyla aktif hale getirilerek beyazlatma sağlanır. Diğer bir yöntem ise iç beyazlatmadır. Yapılan kanal tedavisinden dolayı renk değiştiren dişlere uygulanır. Gerekirse kanal tedavisi yenilenir ve diş boşluğuna jel yerleştirilir. Bilinen tek yan etkisi dişlerde uygulama sonrası birkaç gün süren hassasiyet oluşmasıdır” dedi.