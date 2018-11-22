Diş hekimlerinden

ANKARA (AA) - Başkentte, Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışan hekimler ve personel tarafından 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü dolayısıyla "Tebessüm" fotoğraf sergisi açıldı.

Sağlık merkezinde açılan sergide, "Güler yüzlü sağlık çalışanı" teması kapsamında sağlık merkezinde çalışan personelin gülerken çekilen fotoğrafları yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Ferda Sözen, "Güler yüzlü sağlık çalışanı" ilkesini benimsediklerini belirtti.

Sergide tüm personelin fotoğrafının yer aldığını anımsatan Sözen, "Diş hekimleri ile hasta grupları çok yakın bir ilişki içinde. Mesleğimizi çok büyük özverilerle yapıyoruz. Hastaların haklarına çok dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bize gülümseyerek gelebilmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Sergide fotoğrafı yer alan Çene Cerrahı Meliha Kaya Rmouch ise diş hekimliğinin meşakkatli bir meslek olduğunu söyledi.

İnsanların ağız ve dişlerini gösterdiğinde yaşadığı sıkıntıları anladıklarını dile getiren Rmouch, "Fotoğraflarımızı çektirirken kendi ağzımızı göstermemizin aslında ne kadar zor bir durum olduğunu anladım. Hastalarımızın yerine kendimizi koyarak empati yapabildik. Herkes için sağlıklı gülüşler diliyorum." ifadesini kullandı.

Sergi, hafta sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

