SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Siliğ’in konuşmacı olarak katıldığı "Kanser ve Kanserden Korunma Yolları Semineri" düzenledi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serkan Akkoyun, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Akkoyun yaptığı konuşmada, kanser hastalığı ile ilgili farkındalık ve bilinç oluşturmak için düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Yavuz Siliğ ise kolon kanseri, meme kanseri, uterus kanseri gibi hastalıkların obezite ile ilişkili olduğunu, yanlış beslenme ve kilo artışının kansere yakalanma riskini artırdığını belirtti.

Kanser ve kanserden korunma yolları hakkında bilgi veren Siliğ, “Özellikle işlenmiş et, çok yüksek ısıda pişen veya doğrudan ateşle temas eden et türü beslenme de kolon kanseriyle ilişkili bulunmuştur. Radyasyona maruz kalma, genetik yatkınlık, kanser riskini artırmaktadır. Fiziksel egzersiz, sağlık beslenme, periyodik taramalar sağlıklı kalmada en önemli unsurlardır. Erken tanı önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Seminerin ardından Akkoyun tarafından Prof. Dr. Yavuz Siliğ'e teşekkür belgesi verildi.

