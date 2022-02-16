Çocuklarda Yumurta Alerjisi Nasıl Anlaşılır?

Yumurta alerjisi belirtileri genellikle yumurta veya yumurta içeren yiyecekleri yedikten birkaç dakika ila birkaç saat sonra ortaya çıkar. Belirtiler ve semptomlar hafif ya da şiddetli arasında değişir ve deri döküntüleri, kurdeşen, burun tıkanıklığı ve kusma veya diğer sindirim problemlerini içerebilir.

Nadiren yumurta alerjisi yaşamı tehdit eden bir reaksiyon olan anafilaksiye neden olabilir.

Yumurta alerjisi bebeklik döneminde ortaya çıkabilir. Hepsi olmasa da çoğu çocuk ergenlik döneminden önce yumurta alerjisini aşar.

Yumurta alerjisi belirtileri

Yumurta alerjisi reaksiyonları kişiden kişiye değişir ve genellikle yumurtaya maruz kaldıktan hemen sonra ortaya çıkar. Yumurta alerjisi semptomları şunları içerebilir:

• Deri iltihabı veya kurdeşen - en yaygın yumurta alerjisi reaksiyonu

• Burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve hapşırma (alerjik rinit)

• Kramplar, bulantı ve kusma gibi sindirim semptomları

• Öksürük, hırıltılı solunum, göğüste sıkışma veya nefes darlığı gibi astım belirti ve semptomları

Anafilaksi (Aşırı Duyarlılık)

Şiddetli bir alerjik reaksiyon, anafilaksiye, acil epinefrin (adrenalin) atışı ve acil servise gitmeyi gerektiren hayatı tehdit eden bir acil duruma yol açabilir. Anafilaksi belirti ve semptomları şunları içerir:

Boğaz şişmesi veya boğazınızda nefes almayı zorlaştıran bir yumru dâhil olmak üzere solunum yollarının daralması

Karın ağrısı ve krampları

Hızlı nabız

Baş dönmesi, baş dönmesi veya bilinç kaybı olarak hissedilen kan basıncında şiddetli düşüş ile şok

Ne kadar hafif olursa olsun, herhangi bir reaksiyonu doktorunuzla tartışın. Yumurta alerjisi reaksiyonlarının şiddeti, her biri meydana geldiğinde değişebilir, bu nedenle geçmişteki bir reaksiyon hafif olsa bile, bir sonraki reaksiyon daha ciddi olabilir.

Doktorunuz sizin veya çocuğunuzun şiddetli reaksiyon riski altında olduğunu düşünürse, anafilaksi meydana gelirse kullanılmak üzere acil bir epinefrin iğnesi reçete edebilir. Atış, otomatik enjektör adı verilen, teslimatı kolaylaştıran bir cihazla gelir.

Sizde veya çocuğunuzda yumurta veya yumurta içeren bir ürün yedikten kısa bir süre sonra gıda alerjisi belirtileri veya semptomları varsa bir doktora görünün. Mümkünse, alerjik reaksiyon meydana geldiğinde doktora görünün. Bu, tanı koymada yardımcı olabilir.

Sizde veya çocuğunuzda anafilaksi belirti ve semptomları varsa, derhal acil tedavi alın ve reçete edilmişse bir oto enjektör kullanın.

Yumurta alerjisinin nedenleri

Bağışıklık sistemi aşırı reaksiyonu gıda alerjilerine neden olur. Yumurta alerjisi için bağışıklık sistemi, yanlışlıkla belirli yumurta proteinlerini zararlı olarak tanımlar. Siz veya çocuğunuz yumurta proteinleriyle temas ettiğinde, bağışıklık sistemi hücreleri (antikorlar) onları tanır ve bağışıklık sistemine histamin ve alerjik belirti ve semptomlara neden olan diğer kimyasalları salması için sinyal gönderir.

Hem yumurta sarısı hem de yumurta beyazı, alerjiye neden olabilecek proteinler içerir, ancak en yaygın olarak yumurta beyazına alerji görülür. Anne sütüyle beslenen bebeklerin anne sütündeki yumurta proteinlerine alerjik reaksiyon göstermesi, anne yumurta tüketirse mümkündür.

Yumurta alerjisinde risk faktörleri

Bazı faktörler yumurta alerjisi gelişme riskini artırabilir:

Atopik dermatit . Bu tür bir cilt reaksiyonu olan çocukların, cilt problemleri olmayan çocuklara göre gıda alerjisi geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Aile öyküsü. Ebeveynlerinizden birinin veya her ikisinin astımı, gıda alerjisi veya saman nezlesi, kurdeşen veya egzama gibi başka bir alerji türü varsa, gıda alerjisi riskiniz artar.

Yaş. Yumurta alerjisi en çok çocuklarda görülür. Yaşla birlikte sindirim sistemi olgunlaşır ve alerjik gıda reaksiyonlarının ortaya çıkması daha az olasıdır.

Yumurta alerjisinin yan etkileri

Yumurta alerjisinin en önemli komplikasyonu, epinefrin enjeksiyonu ve acil tedavi gerektiren ciddi bir alerjik reaksiyon yaşanmasıdır.

Yumurta alerjisine neden olan aynı bağışıklık sistemi reaksiyonu başka durumlara da neden olabilir. Siz veya çocuğunuzun yumurta alerjisi varsa, sizin veya çocuğunuzun aşağıdaki riskleri artabilir:

Süt, soya veya yer fıstığı gibi diğer yiyeceklere karşı alerjiler

Evcil hayvan tüylerine, toz akarlarına veya çimen polenine karşı alerjiler

Atopik dermatit gibi alerjik deri reaksiyonları

Yumurtalara veya diğer yiyeceklere karşı şiddetli alerjik reaksiyon riskini artıran astım

Yumurta alerjisi nasıl önlenir?

Alerjik bir reaksiyondan kaçınmak ve oluştuğunda daha da kötüye gitmesini önlemek için yapabileceğiniz bazı şeyler.

Yiyecek etiketlerini dikkatlice okuyun. Bazı insanlar yiyeceklere az miktarda yumurta ile tepki verir.

Dışarıda yemek yerken dikkatli olun. Sunucunuz veya hatta aşçı, bir yiyeceğin yumurta proteini içerip içermediğinden tam olarak emin olmayabilir.

Alerji bileziği veya kolye takın. Bu, özellikle siz veya çocuğunuz şiddetli bir tepki gösteriyorsa ve bakıcılara veya başkalarına neler olduğunu söyleyemiyorsanız önemli olabilir.

Çocuğunuzun bakıcılarına yumurta alerjisi hakkında bilgi verin. Çocuğunuza yanlışlıkla yumurta içeren ürünler vermemeleri için çocuğunuzun bakıcıları, öğretmenleri, akrabaları veya diğer bakıcılarıyla yumurta alerjisi hakkında konuşun. Acil bir durumda ne yapacaklarını anladıklarından emin olun.

Emziriyorsanız yumurtadan kaçının. Çocuğunuzun yumurta alerjisi varsa, sütünüzden geçen proteinlere tepki verebilir.

Gizli yumurta ürünleri kaynakları

Ne yazık ki, bir gıda yumurtasız olarak etiketlenmiş olsa bile, yine de bazı yumurta proteinleri içerebilir. Şüphe duyduğunuzda üretici ile iletişime geçin.

Yumurta içeren yiyecekler şunları içerebilir:

Marşmelov

Marşmelov Mayonez

Ekmekli yiyecekler

Badem ezmesi

İşlenmiş et, köfte ve köfte

Pudingler ve muhallebiler

Salata sosu

Birçok makarna

Alkollü, özel kahvelerde köpük

Tuzlu kraker

Birkaç terim, yumurta ürünlerinin işlenmiş gıdaların üretiminde kullanıldığını belirtir:

Albümin

Globulin

Lesitin

Livetin

Lizozim

Vitellin

Ovalbumin veya ovoglobulin gibi "ova" veya "ovo" ile başlayan kelimeler

Diğer bir potansiyel maruziyet kaynağı, özellikle riskin farkında olmayabilecekleri başka insanların evlerinde yemek yerken, evde hazırlanan yemeklerde veya yemeklerde çapraz kontaminasyondur.

Aşılar ve yumurta alerjisi

Hastalığı önlemek için yapılan bazı aşılar (aşılar) yumurta proteinleri içerir. Bazı kişilerde bu aşılar, alerjik reaksiyonu tetikleme riski taşır.

Kızamık-kabakulak-kızamıkçık (MMR) aşıları, yumurta üretmek için kullanılsa bile, yumurta alerjisi olan çocuklar için genellikle güvenlidir.

Grip (influenza) aşıları bazen az miktarda yumurta proteini içerir. Bununla birlikte, bu proteinleri içermeyen bir grip aşısının 18 yaş ve üstü yetişkinlerde kullanılması onaylanmıştır. Ve yumurta proteini içeren aşılar bile yumurta alerjisi olan çoğu kişiye sorunsuz bir şekilde verilebilir. Siz veya çocuğunuz geçmişte yumurtalara tepki gösterdiyseniz, grip aşısı yaptırmadan önce doktorunuzla konuşun.

Sarı humma aşısı , yumurta alerjisi olan bazı kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilir. Sarıhumma hastalığına yakalanma riski olan ülkelere giren yolculara verilir. Genellikle yumurta alerjisi olan kişiler için tavsiye edilmez, ancak bazen bir reaksiyon için test edildikten sonra tıbbi gözetim altında verilir.

Yumurta alerjisi olan kişiler için diğer aşılar genellikle riskli değildir. Ama emin olmak için doktorunuza sorun. Doktorunuz bir aşı konusunda endişeliyse, bir reaksiyona neden olup olmayacağını görmek için sizi veya çocuğunuzu test edebilir.

© 2021 TÜRKİYE SAĞLIK VAKFI

www.saglik.org.tr de yer alan tüm haber ve makaleler bilgilendirme amaçlı olup, teşhis ve tedavi önerisi değildir.