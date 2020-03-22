Çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığı Nedir?

Çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığı Nedenleri Nelerdir?

Doğuştan olan hastalıklar (her iki böbreğinde gelişememesi, polikistik böbrek, idrar yollarındaki darlıklar ve neden olduğu genişlemeler, kalıtsal geçişli hastalıklar vb.),

İdrarın, idrar kesinden böbreğe kaçışı,

Çocukluk çağı mikrobik olmayan böbrek hastalıkları “nefrit”ler,

Tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonları,

Böbrek ve idrar yolu taşları,

İdrar kesesinin dolmasını ve boşalmasını bozan hastalıklardır.

Çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Böğür (yan) ağrısı,

Bulantı, kusma, halsizlik ve iştahsızlık,

Karın ağrısı, idrar yaparken yanma,

Sık ateşlenme,

Sık sık veya çok uzun aralarla idrara çıkma,

Kanama nedeniyle idrarın kırmızı-kahverengi olması,

Göz kapaklarında, yüzde ve bacaklarda şişlik,

Yüksek tansiyona bağlı baş ağrısı,

İdrar kaçırma, tuvalate yetişememe,

İdrar tutmak için bacaklarını sıkıştırma,

Kesik kesik idrar yapma,

Böbrek taşlarının düşmesi sonucu ağrı ve kanama,

Solukluk,

Büyüme geriliği, büyümede duraklama,

Çocuklarda hızla ilerleyen böbrek yetersizliğinde idrar miktarı başlangıçta hızla azalır,

Uzun süreli ve sinsi ilerleyen böbrek yetersizliklerinde ise ilk yıllarda idrar miktarı boldur, ilerleyen dönemde ise azalır.

Altta yatan hastalıklara bağlı olarak farklı belirtilerin birkaçı bir arada olabilir.

Çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığının Tedavisi Nasıldır?

Şikayetler erken dönemde ciddiye alınmalı ve böbrek hasarını önlemek, en azından azaltmak için erken dönemde tedaviye başlanmalıdır.

Yeterli ve dengeli beslenme,

Büyüme ve gelişmenin sürdürülmesine yönelik tedaviler

İlaçlarla destek tedavileri

Diyaliz,

Böbrek nakli yapılmaktadır.

Çocuklarda Böbrek Hastalığından Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda;

Hijyen kurallarına dikkat etmek,

Sağlıklı beslenme ve yeterli miktarda su tüketme alışkanlığı edinmek,

Altta yatan hastalıklarla ilgili tedavi önerilerini dikkate almak,

Gereksiz ilaç kullanımından sakınmak gerekir.