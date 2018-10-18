"Çapraz nakil" Türk ve Iraklı aileyi birbirine bağladı

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Birbirini daha önce hiç tanımayan Iraklı Şiho ve Ankaralı Artuç ailesinin hayatları "çapraz nakil" ile kesişti.

Irak'ın Musul kentinde yaşarken DEAŞ'ın saldırısı sonucu yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalan Şiho ailesi, çareyi Türkiye'ye sığınmakta buldu.

Keçiören ilçesinde 4 yıldır hayat mücadelesi veren Şiho ailesinin peşini bu kez de sağlık sorunları bırakmadı.

Böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren 28 yaşındaki iki çocuk annesi Ayşe Şiho, teyzesinin böbreğinin nakledilmesini beklerken, hiç tanımadığı Artuç ailesinden gelen böbrekle sağlığına yeniden kavuştu.

10 yıldır diyalize giren ve böbrek nakli bekleyen 21 yaşındaki Haydar Artuç'un babası Cemal, kendi çocuğuna veremediği böbreği Iraklı Ayşe Şiho'ya verdi.

Haydar'ın beklediği böbrek haberi de Şiho ailesinden geldi. Kızına böbreğini veren Artuç ailesinin 21 yaşındaki çocukları Haydar'ın artık Iraklı bir "Meryem annesi" oldu.

- "İki genç hasta kurtulduk"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Merkezinde gerçekleşen nakille hayata tutunan Ayşe Şiho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Bir yıldır diyalize giriyorum. Teyzem böbreğini verecekti, tutmadı. Çapraz nakil olabileceğimi söylediler. Annem böbreğini Haydar'a verdi. Haydar'ın babası böbreğini bana verdi. Kardeş olduk. Memleketimize DEAŞ girdi, her yeri bombaladı. Hastaneler, her yer, yerle bir oldu. Buraya geldim. İki çocuğum olduktan sonra diyaliz hastası oldum. Nakil olalı 3 gün oldu, çok iyiyim. İki genç hasta kurtulduk. Haydar'ın babası 'Benim oğlum kurtulsun', annem de 'Benim kızım kurtulsun diyalizden' dediler ve hep beraber nakil olduk."

10 yıldır diyalize giren Haydar Artuç ise diyaliz sürecinin sona ermesiyle çok mutlu olduğunu söyledi.

- "Nakil sonrası ilk buluşmada duygusal anlar"

Çapraz böbrek nakli ile sağlığına kavuşan iki ailenin hastane odasındaki buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Çocuklarını ilk kez karşılarında gören aileler, gözyaşlarını tutamazken, Şiho ve Artuk ailesi nakil için birbirine teşekkür ederek, artık bir kız ve bir oğul sahibi daha olduklarını ifade ettiler.

Haydar'ın babası Cemal Artuç, duygularını ifade etmekte zorlandığını belirterek, gözyaşlarını tutamadı. Ayşe'nin kendi çocuğundan hiçbir farkı kalmadığını dile getiren Artuç, "Benim Ayşe adında bir kızım oldu. Doktorlarımıza da bize bu şansı verdikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ayşe'nin annesi Meryem Şiho ise nakilden üç gün sonra kızı Ayşe'yi karşısında ilk kez görünce gözyaşlarını tutamadı. Kızına uzun uzun sarılan anne Şiho, "Çocuklarımızın hayatı kurtulsun, biz hiçbir şey istemiyoruz. Hasta yaşamasınlar. Bir aile olduk. İki tarafa da hayırlı olsun. Benim ablam böbreğini verecekti. 6 aydır bekliyorduk." diye konuştu.

- "Kan grupları uymayınca çapraz nakile başvuruyoruz"

Hastanenin Böbrek Nakli Merkezi Sorumlusu Dr. Erkan Ölçücüoğlu, diyaliz sürecinin hastalar için çok zorlu bir süreç olduğunu belirterek, bu durumdaki hastaların en büyük umudunun ise yakın akrabaları olduğunu söyledi.

İki ailenin de kendi çocuklarına böbreğini vermek istediğini ancak kan grubu uyumlu olmadığı için naklin yapılamadığını ifade eden Ölçücüoğlu, "Biz onları buluşturduk, birbirlerini ikna ettik. Hem çocukları mutlu oldu hem de çocukları hastalıktan kurtulmuş oldular. Onlar mutlu olunca biz de mutluyuz." dedi.

Ölçücüoğlu, çapraz nakilin hastaya böbrek verecek kişinin kan grubunun uyumlu olmadığı durumlarda devreye girdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Haydar'ın babası oğluna böbreğini vermek istedi ama kan grubu uyumlu değildi. Meryem hanım da kızı Ayşe'ye böbreğini vermek istiyordu ama onunda kan grubu uyumlu değildi. Haydar'ın babasının kan grubu Ayşe ile uyumlu olunca biz de kendisini ikna ettik. Aynı şekilde Meryem Hanım'ı da Haydar'a böbrek vermesi konusunda ikna ettik. Kan grupları tutmuyor ama başkalarıyla uyumluydu. Çocuklarına böbrek vermiş gibi oldular. Cemal Bey'in Ayşe adında bir kızı var, Meryem Hanım'ın da Haydar adında bir oğlu oldu."