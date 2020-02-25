Cami Tuvaletleri ve Abdesthanelerdeki Temizlik Çalışmaları Tamamlandı

‘Temiz Şehir Nevşehir’ sloganıyla Nevşehir’i Türkiye’nin en temiz kenti yapmak için kolları sıvayan Nevşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Nevşehir’in çeşitli mahallelerinde bulunan camilerin; tuvalet, abdesthane ve şadırvanlarının temizlenmesi için Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 3 ayrı ekip oluşturuldu.

Toplamda 68 caminin tuvalet, abdesthane ve şadırvanlarını temizleyen belediye ekipleri, ayrıca kullandıkları özel ilaçlarla dezenfeksiyon uygulaması yaparak, kış döneminde ortaya çıkan mikroorganizmalar ve virüslerden kaynaklanan bulaşıcı hastalıklara karşı önlem aldı.

Camilerdeki temizlik çalışmalarının Regaip Kandili öncesinde tamamlayan belediye ekipleri bu çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürecek.