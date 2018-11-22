"Çalışanlar şiddeti hak etmiyor"

ANKARA (AA) - Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, vatandaşların da kamu hizmeti sunanlara yaklaşımının son derece olumlu olması gerektiğini belirterek, "Son günlerde gördüğümüz özellikle sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde yaşanan şiddet olaylarını çalışanlar hak etmiyor." dedi.

Zengin, Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de özellikle son yıllarda özveriyle çalışan personel sayesinde kamu hizmetlerinin kalitesi ve vatandaş memnuniyetinde artış olduğunu söyledi.

Vatandaşın kamu hizmeti sunanlardan beklentisinin yükseldiğini ve farklılaştığını aktaran Zengin, bu nedenle bugün kamu çalışanlarının mesleki donanımları ve insan ilişkilerinin çok iyi olması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların, kamu hizmetlerinde yaşanan bu değişimin anlaşılması durumunda yaşanan sorunların azalacağını dile getiren Zengin, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşların da kamu hizmeti sunanlara yaklaşımları son derece olumlu olmalıdır. Son günlerde gördüğümüz özellikle sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde yaşanan şiddet olaylarını çalışanlar hak etmiyor. Gün içinde iş ortamında yaşadığımız sorunları azaltmak için insanları anlamaya, dinlemeye ve onları kendilerinin değerli hissetmelerini sağlayacak ortamları oluşturmalıyız. Bir iş ortamında güzellikleri ne kadar artırırsak yaşadığımız sorunları aynı oranda azaltmış oluruz."

Programın sonunda Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışan hekimler ve personel tarafından "Tebessüm" fotoğraf sergisi açıldı.