Burun Estetiği Yöntemleri 2022

Eski tarihlerden beri burun estetiği en çok tercih edilen ve insanların en çok ihtiyaç duyduğu estetik türlerinden biridir. Çoğu zaman bir sağlık sorunundan kaynaklanması ile birlikte, çoğu zaman burun görüntüsünden memnun olmayan kişiler tarafından tercih edilir. Herkes ideal görüntüde güzel bir buruna sahip olmak ister. Bu da en net çözüm ile burun estetiği ile mümkündür. Diğer bir adı da rinoplasti estetiğidir.

Bazı kişiler tamamen fiziksel görünüm açısından estetik yaptırsa da bazıları da doktor tavsiyesi ile yaptırır. Bu kişilerde genel de burunda et ve solunumda güçlük vardır. Burun estetiği sonuçları genelde başarılı ve memnun edicidir.

Burun Estetiği Nedir?

Burun estetiği ile burun ideal ve yeni bir görüntüye kavuşur. Kişinin yüzü ile uyumlu olması için yapılan bir estetik türüdür. . Kapalı ve açık olmak üzere genel de iki yöntem ile yapılır. Hasta bakımından daha rahat olduğu için, kapalı olan daha çok tercih edilir. Rinoplasti öncesi ve sonrası mutlaka dikkat edilmesi gereken konular vardır. Bazı kişiler yaptırdığı estetikten memnun kalmaz ve el de edilen görüntü yapay olur.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Burun hassas bir bölge olduğu için, burun estetiği diğer ameliyatlara kıyasla daha zordur. Burun hem fonksiyonel bir organ hem de yüz bölgesinde olduğu için, estetik açıdan da önemli bir organdır. Oluşan bir sorun sağlık açısından da rahatsız edebilir.

Doktor yapılan muayene sonucunda hastayı uygun görürse, estetik yapılır. Yüz oranı hesaplaması ile yapılır. Uygulanacak olan yöntem hekime bağlıdır. Ayrıca burun estetiği için uygun mevsim de iyileşme açısından önemlidir.

Burun Estetiği Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Burun estetiği ameliyatı yapılan tektik ve muayeneler sonucunda uygun bulunan kişilere yapılır. Eğrilik, et ve kemik olan kişilerin hemen yaptırması tavsiye edilir. Sağlık açısından ve burnun düzgün ve orantılı görünmesini açısından önemlidir. Burnunu beğenmeyen kişilerin çoğu, burun estetiği operasyonuna başvururlar. Bazen de sağlık için yaptırmak zorunda kalırlar. Burun estetiği ile daha ideal bir görünüm yakalanır.

Burnu geniş olanlara, burun kanatlarını daraltma yapılır. Burun böylelikle daha kibar görünür. Her zaman doğal görüntünün bozulmadan burun estetiği yapılması, başarılı bulunur. Bundan dolayı hekim seçimi de çok önemlidir. Ameliyatın başarısı konusunda en etkili faktördür.

Rinoplasti Yöntemleri Nelerdir?

Artık günümüzde rinoplasti çeşitli yöntemler ile uygulanır. Burunda ki sorunda burada önemlidir. Ona göre bir yöntem izlenir. Açık ve kapalı ameliyatlardan biri yapılır. En çok da burun eğriliği, kemer, burun genişliği ve burun düşüklüğü sorunları için uygulanan yöntemlerdir. Bazı işlemler daha basittir. Rinoplasti ameliyatına gerek kalmaz.

Rinoplasti Avantajları

Günümüzde tıbbın ve teknolojinin gelişmesi ile rinoplasti de daha kolay uygulanmaya başlamıştır. Özellikle iyileşme açısından faydası çoktur. Rinoplasti operasyonlarından sonra az ağrı olur bunun için de pek çok avantajı olduğu söylenebilir. Özellikle uzman bir doktor tarafından iyi bir hastane de yapılması da rinoplasti ameliyatlarında ayrı bir konfor ve avantaj sağlar. Burun estetiği fiyatları da merak edilen bir konudur.

Burun Estetiği Fiyatları Nelerdir?

Burun estetiği fiyatları bu konuyla ilgili olan kişiler açısından çok önemlidir. Fiyatları etkileyen pek çok faktör vardır. Yapılacak olan işlem, hekim ve hastane kriterleri önemlidir. Açık yönteme göre, kapalı yöntem daha çok tercih edildiği için burun estetiği fiyatları daha pahalıdır.

Burun estetiği ameliyatları genellikle, 1-2 saat içinde biter. Burun estetiği yaptırmayı düşünüyorsanız, burun estetiği fiyatları hakkında detaylı bir araştırma yapıp, bu konuda bilgi sahibi olarak, başvuru yapabilirsiniz. Bu konuda burun estetiği yaptıran kişilerin yorumları da önemlidir ve dikkate alınmalıdır.