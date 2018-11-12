Bakan Koca yaralı askerleri ziyaret etti

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari ve Şırnak'taki olaylarda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Koca, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar köyü üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama ve Şırnak'ta PKK terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen askerler ve aileleriyle görüştü.

Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Hakkari'den 5, Şırnak'tan da 2 yaralı askerimizin tedavisi Ankara'da devam ediyor. Yaşanan bu iki elim vakada diğer kurumlarımızla organize bir şekilde yaralı askerlerimizi ambulans uçaklarımızla hastanelerimize naklettik. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız."



