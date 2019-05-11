AÜ Teknoloji Transfer Ofisi, tıpta ürün geliştirmek için kolları sıvadı

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Ankara Üniversitesi (AÜ) Teknoloji Transfer Ofisi'nde, "göz görüntüsünden farklı hastalıklarda erken teşhise imkan sağlayacak analiz", "kemik eksikliklerinde hızlı onarım" ve "hamilelikte anne adaylarında stresin azaltılması" gibi konularda ürün geliştirilecek.

AÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Yöneticisi Şebnem Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana devam eden ve TÜBİTAK destekli Teknogirişim Sermayesi Destek Programı birinci aşama faaliyetleri kapsamında, ankaBİGG (Bireysel Genç Girişim) programının yürütüldüğünü söyledi.



Teknogirişim Sermayesi Destek Programı'nın 2015'ten itibaren TÜBİTAK tarafından BİGG adı ile sürdürüldüğünü ifade eden Doğan, TÜBİTAK'ın katma değeri yüksek, nitelikli personel istihdamını hedefleyen, teknoloji odaklı iş fikirlerini, 200 bin lira hibeye kadar geri ödemesiz desteklediğini anlattı.

Doğan, Türkiye'de özel sektöre sağlanan birçok Ar-Ge teşvik ve desteğinden farklı olarak BİGG kapsamında girişimci adaylarına şahıs olarak başvurma şansı verildiğini ve destek kararı sonrasında şirketleşmelerinin sağlandığını belirtti.



BİGG programına başvuru şartlarının TÜBİTAK tarafından belirlendiğini anlatan Doğan, girişimci adaylarının iş fikirlerini gerçekleştirmeleri için gerekli sermaye desteğinin verildiği programın 2 aşamadan oluştuğunu söyledi.

- "Projeler TÜBİTAK tarafından değerlendirmeye alındı"

Doğan, AÜ Teknoloji Transfer Ofisince yürütülen ankaBİGG Programı birinci aşama kapsamında, TÜBİTAK tarafından belirlenen uygulayıcı kuruluşların girişimci adaylarına "nitelikli iş planı" hazırlama konusunda eğitim verdiğini anlattı.

"Yaşam Bilimlerinde Öncü Üniversite - Ankara Üniversitesi" misyonuna hizmet eden ankaBİGG kapsamında, üniversitenin yetkinlik haritasında güçlü olduğu sağlık ve tarım araştırma konularının tercih edildiğini aktaran Doğan, iki tematik alanda başvuruların toplandığını bildirdi.

"Sağlık ve İyi Yaşam" ile "Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme" tematik alanlarında başvuruların yapıldığını söyleyen Doğan, eğitimler sonucunda iş fikriyle programa başvuran girişimci adayının, fikrini gerçeğe dönüştürürken takip edeceği iş planının ve pazara giriş için gerekli iş modelinin planlamasının sağlandığını belirtti.

Geçen yılın ikinci döneminde uygulayıcı kuruluş faaliyetlerine başlayan ankaBİGG programı kapsamında 29 girişimci adayına eğitimler verildiğini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK tarafından projeler değerlendirmeye alındı. Eğitimlerin sonucunda 'uyku testlerinde hasta refahının artırılması', 'kemik eksikliklerinde hızlı onarım', 'göz görüntüsünden farklı hastalıklarda erken teşhise imkan sağlayacak analiz', 'hamilelikte anne adaylarında stresin azaltılması ve baba adaylarının babalık duygusunun artırılması' değerlendirmeye giren projeler arasında yer aldı."

Onay alınmasıyla bu projelerin ürüne dönüşmesi için çalışmalara başlanacağını kaydeden Doğan, "Sonuçların açıklamasıyla başarılı girişimci adayları Ankara Üniversitesi Teknokent'te şirketlerini kurarak, TÜBİTAK ile sözleşmelerini imzalayacak." dedi.