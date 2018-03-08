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"Atalarımızın yemediği yapay maddeleri yemeye başladık"

- Prof. Dr. Tükün: - "Kanser yapıcı maddeler, dünyanın var oluşundan bu yana tüketilmiş maddeler. Son zamanlarda dondururken korumak için eklenen daha önce atalarımızın yemediği bazı yapay maddeleri yemeye başladık. Problem buradan başlıyor"

08 Mart 2018 Perşembe 15:51
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KAYSERİ (AA) - Özel bir tıbbi genetik hastalık tanı merkezinin koordinatörü Prof. Dr. Fatma Ajlan Tükün, "Kanser yapıcı maddeler, dünyanın var oluşundan bu yana tüketilmiş maddeler. Son zamanlarda dondururken, korumak için eklenen daha önce atalarımızın yemediği bazı yapay maddeleri yemeye başladık. Problem buradan başlıyor." dedi.

Tükün, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "Erciyes Tıp Genetik Günleri 2018" kongresine katılmak üzere geldiği Kayseri'de AA muhabirine, kanserde erken tanı için dünyada farklı programlar uygulandığını, kanserli bir kitleyi gelişmeden önce görmenin tedavide önem taşıdığını belirtti.

Tükün, kansere karşı ne tür gıdaların tüketilmesi gerektiğiyle ilgili de şu bilgileri verdi:

"Kanser yapıcı maddeler, dünyanın var oluşundan bu yana tüketilmiş maddeler. Son zamanlarda dondururken korumak için eklenen daha önce atalarımızın yemediği bazı yapay maddeleri yemeye başladık. Problem buradan başlıyor. Kanser yapıcı yapay maddeler neler? Neyle dondurulmuş ve korunmuş bu gıda maddesi? Bunun dışında taze meyve, sebzede kanser yapıcı madde yok sanıyorsak yanılıyoruz. Hepsinde var. Sonuçta yeryüzü bize radyasyon salıyor sürekli. Hepsi genetik maddemizde değişiklik yapıyor. Onun belirli bir hızı var. Bununla başa çıkabiliyoruz, tamir edebiliyoruz. Her bireyin genetik yapısı ailesinden gelir. Beslenme alışkanlıklarını da ailesinden alırsa ailesinden hangi hastalığı görüyorsa onu görebilir. Domates, dün kanser yapmıyordu da bugün yapıyor diye bir şey yok. Her gıda maddesinde genetik değişiklik yapabilecek maddelerden çok küçük dozlarda vardır. İnsanın evrimi de bununla başa çıkabilecek şekilde olmuştur. Bunların yarattığı hasarları tamir edebilen canlılar şimdiye kadar kalmışlar. Sonradan gıdaların içerisine koyduğumuz yapay maddelerden uzak durmamız lazım."

Anahtar Kelimeler:
KanserKayseriProf. Dr. Fatma Ajlan Tükün
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