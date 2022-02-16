Arı Poleninin Saymakla Bitmeyen Faydaları

Arı poleni, çiçek poleni, nektar, enzimler, bal, balmumu ve arı salgılarının bir karışımıdır.

Toplayıcı bal arıları, bitkilerden polen toplar ve onları koloni için yiyecek olarak depolandığı ve kullanıldığı kovanına taşır.

Arı poleni, propolis, bal, arı sütü veya petek gibi diğer arı ürünleriyle karıştırılmamalıdır.

Son zamanlarda arı poleni besinler, amino asitler, vitaminler, lipidler ve 250'den fazla aktif madde ile yüklü olduğu için sağlık camiasında ilgi görmüştür.

Almanya Federal Sağlık Bakanlığı arı polenini bir ilaç olarak kabul etmektedir.

Birçok çalışma arı poleninin sağlık üzerindeki etkilerini inceledi ve umut verici sonuçlar elde etti.

İşte bilim tarafından desteklenen arı poleninin 11 sağlık yararı.

1. 250'den Fazla Aktif Madde İçeren Etkileyici Beslenme Profili

Arı poleni etkileyici bir beslenme profiline sahiptir.

Proteinler, karbonhidratlar, lipitler, yağ asitleri, vitaminler, mineraller, enzimler ve antioksidanlar dahil olmak üzere 250'den fazla biyolojik olarak aktif madde içerir.

Arı poleni granülleri yaklaşık olarak:

Karbonhidrat: % 40

Protein: % 35

Su: % 4-10

Yağlar: % 5

Diğer maddeler: % 5-15

Ancak polenin besin içeriği toplanan bitki kaynağı ve mevsime bağlıdır.

Örneğin, araştırmalar çam bitkilerinden toplanan arı poleninin yaklaşık% 7 proteine ​​sahip olduğunu, hurma paketlerinden toplanan polenin ise% 35'e yakın proteine ​​sahip olduğunu göstermiştir.

Ek olarak, ilkbaharda toplanan arı poleni, yaz aylarında toplanan polenden önemli ölçüde farklı bir amino asit bileşimine sahiptir.

2. Yüksek Antioksidan İçeriği Serbest Radikallerden ve Kronik Hastalıklardan Korur

Antioksidanlar, vücudunuzu serbest radikal adı verilen potansiyel olarak zararlı moleküllere karşı korur. Serbest radikallerin verdiği hasar, kanser ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklarla bağlantılıdır.

Bazı çalışmalar, arı poleni antioksidanlarının kronik enflamasyonu azaltabileceğini, zararlı bakterileri ortadan kaldırabileceğini, enfeksiyonlarla savaşabileceğini ve tümörlerin büyümesi ve yayılmasıyla mücadele edebileceğini göstermiştir.

Bununla birlikte, arı poleninin antioksidan içeriği aynı zamanda bitki kaynağına da bağlıdır.

3. Yüksek Kan Lipitleri ve Kolesterol gibi Kalp Hastalığı Risk Faktörlerini Düşürebilir

Kalp hastalığı dünya çapında önde gelen ölüm nedenidir.

Hem yüksek kan lipitleri hem de yüksek kan kolesterolü, kalp hastalığı riskinin artmasıyla bağlantılıdır. İlginç bir şekilde arı poleni bu risk faktörlerini azaltabilir.

Ek olarak, arı polenindeki antioksidanlar, lipidlerin oksitlenmesini önleyebilir. Lipitler oksitlendiğinde bir araya toplanarak kan damarlarını kısıtlayabilir ve kalp hastalığı riskinizi artırabilir.

4. Karaciğer Fonksiyonunu Artırabilir ve Karaciğerinizi Toksik Maddelerden Koruyabilir

Karaciğeriniz, kanınızdaki toksinleri parçalayan ve uzaklaştıran hayati bir organdır.

Hayvan çalışmaları, arı poleninin detoksifikasyon yeteneklerini artırabileceğini bulmuştur.

Diğer hayvan çalışmaları, arı poleni antioksidanlarının karaciğeri aşırı dozda ilaç dahil olmak üzere çeşitli toksik maddelerden kaynaklanan hasara karşı koruduğunu göstermektedir.

Bununla birlikte, çok az insan çalışması arı poleninin karaciğer fonksiyonu üzerindeki etkilerini değerlendirmiştir. Sağlık tavsiyeleri oluşturmak için daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç vardır.

5. Anti-Enflamatuar Özelliklere Sahip Çeşitli Bileşikleri Paketler

Arı poleni geleneksel olarak iltihaplanmayı ve şişmeyi azaltmak için kullanılmıştır.

Arı poleni, araşidonik asit gibi iltihaplı omega-6 yağ asitlerinin üretimini azaltan antioksidan kersetin dahil olmak üzere iltihaplanma ve şişmeyi azaltabilen çeşitli bileşikler içerir.

6. Bağışıklığı Artırarak ve Bakterileri Öldürerek Hastalıklardan Kaçınmanıza Yardımcı Olabilir

Arı poleni bağışıklık sisteminizi güçlendirerek hastalıklardan ve istenmeyen reaksiyonlardan kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Araştırmalar, alerjilerin şiddetini ve başlangıcını azaltabileceğini göstermiştir.

Bir çalışmada, arı poleninin mast hücrelerinin aktivasyonunu önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir.

7. Yara İyileşmesine Yardımcı Olabilir ve Enfeksiyonları Önleyebilir

Arı poleni, vücudunuzun yara iyileşmesine yardımcı olabilecek antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.

Arı poleninin antimikrobiyal özellikleri, sıyrıklar, kesikler, sıyrıklar ve yanıklar için iyileşme sürecini tehlikeye atabilecek önemli bir risk faktörü olan enfeksiyonları da önleyebilir.

8. Anti Kanser Özelliklere Sahip Olabilir

Arı poleni, hücreler anormal şekilde çoğaldığında ortaya çıkan kanserleri tedavi etmek ve önlemek için uygulamalara sahip olabilir.

Bazı çalışmalar, prostat, kolon ve lösemik kanserlerinde tümör büyümesini engellemek ve apoptozu - hücrelerin programlanmış ölümü - uyarmak için arı poleni ekstraktlarını bulmuştur. Arı poleninin birkaç kanser riskini düşürdüğünü göstermektedir.

9. Sıcak Basmaları Gibi Menopoz Belirtilerini Azaltabilir

Kadınlarda adetin durması anlamına gelen menopoza sıklıkla sıcak basması, gece terlemeleri, duygu durum değişiklikleri ve uyku bozuklukları gibi rahatsız edici belirtiler eşlik eder.

Araştırmalar, arı poleninin çeşitli menopoz semptomlarını hafifletebileceğini göstermektedir.

Bir çalışmada, kadınların% 71'i arı poleni alırken menopoz semptomlarının iyileştiğini hissetti.

10. Besin Kullanımı, Metabolizma

Bazı kanıtlar, arı poleninin vücudunuzun besinleri daha iyi kullanabileceğini göstermektedir.

Hayvan çalışmaları, arı poleninin demir, kalsiyum ve fosfor gibi besin maddelerinin emilimini ve kullanımını artırabileceğini göstermiştir. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırabilir ve uzun ömürlülüğü teşvik edebilir, ancak bu faydaları doğrulamak için insan araştırmasına ihtiyaç vardır.

11. Çoğu Kişi için Güvenli ve Diyetinize Eklemesi Kolay

Arı poleni granül veya ek formda gelir ve çoğu insan için güvenlidir.

Granüller, kahvaltı veya sevdiğiniz yiyeceklere eklenebilir.

Bununla birlikte, polen veya arı sokması alerjisi olan kişiler, kaşıntı, şişme, nefes darlığı veya anafilaksi (anafilaksi) gibi semptomlara neden olabileceğinden polen ürünlerinden kaçınmalıdır.

Hamile veya emziren kadınlar, bebekler için tamamen güvenli olduklarına dair kanıt bulunmadığından arı poleni ürünlerinden kaçınmalıdır.

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