Anne ölümlerini azaltacak

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanı Leyla Mollamahmutoğlu, kanama nedeniyle yaşanan anne ölümlerinin, oluşturulan "kanamaya müdahale timleri"nin çalışmalarıyla yüzde 50 azaltılmasının planlandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, anne ölümlerini azaltmak için doğum sonrasında kanamalara zamanında ve gerekli şekilde müdahale bilincini oluşturmak amacıyla, "kanamaya müdahale timi" oluşturdu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ev sahipliğinde, "kanama müdahale timleri"ndeki gönüllü kadın doğum uzmanlarına ilk eğitim verildi.

Programda konuşan Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanı Leyla Mollamahmutoğlu, anne ve ölümlerini oransal olarak azaltabilmek için Türkiye genelinde bir eğitim planladıklarını belirterek, "Anne ölümlerini azaltabilecek en önemli etkenlerden birisi, kanama nedeniyle olan anne ölümlerini önlemektir. Kanama nedeniyle olan anne ölümleri, Türkiye'de şu anda yüzde 18'dir. Kadın doğum uzmanlarımıza verilecek eğitimlerle, kanamadan olan anne ölümlerinin yüzde 50 oranında azaltılmasını planlıyoruz." dedi.

- "Kanamaya müdahalede ortak bir dil kullanılmalı"

Türkiye'nin 81 ilindeki farklı eğitim kurumlarından mezun olan kadın doğum uzmanlarının sahaya çıktıklarında birtakım sıkıntılar yaşayabildiklerini ifade eden Mollamahmutoğlu, doğum sonrası ortaya çıkabilecek kanamalara müdahale edecek kadın doğum uzmanlarının aynı dili konuşabilmeleri ve bu konuda standart bir hizmet verebilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Daire Başkanı Mollamahmutoğlu, kanamaya müdahalenin bir ekip işi olduğunu vurgulayarak, "Ekip oluşamadığı takdirde aynı dil konuşulamazsa burada birtakım aksaklıklar ortaya çıkar. Sağlık Bakanlığımızın bu aksaklıkların üzerine gitmesi neticesinde biz bu faaliyeti başlattık." ifadelerini kullandı.

- "80 kadın doğum uzmanına eğitim verilecek"

Bu uygulama için İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'nın pilot iller olarak belirlendiğini belirten Mollamahmutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki yıl en az 80 uzmanımıza bu konuda eğitim vermeyi arzu ediyoruz. 5 gün sürecek eğitimlerde teorik eğitimlerin yanı sıra pratik eğitimler de verilecek. Doktorlarımız, kendi hastanelerinde de devam edecek. Gönüllü bir ekip belli dönemlerde Şanlıurfa'ya gidecek. Bu eğitime katılmak gönüllülük esasına dayanıyor. Uzmanlarımızın eğitimlere katılmalarını ve bu konuda gönüllü olmalarını istiyoruz. Yüksek riskli gebeliklerin kabul edildiği hastanelerde de eğitim alan hekimlerimizi konuşlandırmak istiyoruz."

- Tek yumurta ikizi doktorlar da kanamaya müdahale timinde

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın doğum polikliniğinde görev yapan tek yumurta ikizi doktorlar Bora ve Buğra Coşkun da gönüllü hekimlerin bulunduğu "kanamaya müdahale timi"nde yer alarak eğitime katıldı.

AA muhabirine konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Buğra Coşkun, tüm kadın doğum uzmanlarının ilk amacının bebeğin ve annenin sağlıklı bir şekilde evine ulaşması olduğunu vurguladı. Coşkun, "Anne ölümlerine ilişkin yapılan bu kurs, sahada aktif olarak görev yapan bizim gibi genç uzmanları kendimizi güvende hissetmek adına oldukça faydalı. Bu kurs kapsamında bilgilerimizi güncelleyip, kendimizi daha güvende hissetmemiz açısından da mutlu olduk." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığında anne ölümlerini inceleme komisyonunda da yer aldığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Bora Coşkun da ileri cerrahi tekniklerle anne ölümlerinin yüzde 50'ye yakınının önlenebileceğinin öngörüldüğünü dile getirerek, kurs kapsamında bütün Türkiye'de ortak bir dil ve ortak bir cerrahi müdahale tekniğinin oluşturulacağını kaydetti.