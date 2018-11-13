Anaokulu öğrencileri robotik cerrahiyi keşfetti

ANKARA (AA) - Anaokulu öğrencileri, robotik cerrahi ameliyatlarında kullanılan "da Vinci" robotunu kullanarak sağlık ve teknoloji alanında bilgilendirildi.

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde 5-6 yaş grubundaki anaokulu öğrencileri, uzman hekimlerin gözetiminde gerçek ameliyat robotunun kontrol ünitesi olan konsola oturarak maket üzerindeki robotu kullanıp robotik cerrahiyi keşfetti.

Öğrencilere robotik cihazın kullanımını anlatan üniversitenin üroloji bölümünde görevli Doç. Dr. Ahmet Güdeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyatlarda teknolojinin gelişmesiyle robotik cerrahinin ön plana çıktığını söyledi.

Robotik cerrahi ile doktorun hastaya elini sürmeden robot aracılığıyla ameliyatları artık rahatlıkla yapabildiğini belirten Güdeloğlu, "Robotik cerrahide hastaya açık ameliyattaki kesi yerine 2-3 tane delik açılıyor ve o delikten konulan aletler robota bağlanıyor. Cerrah, robot aracılığıyla üç boyutlu olarak gördüğü alanlara müdahalede bulunarak ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlıyor." dedi.

Etkinlik aracılığıyla çocukların tıp alanına olan ilgisini çekmek istediklerini dile getiren Güdeloğlu, şunları kaydetti:

"Bu robot telefonlardaki gibi en son versiyondur. Yarın bu çocuklar arasında yetişecek olan mühendislerimiz, doktorlamız ileride bize bu robotun benzerini inşallah inşa ederler. Biz onların inşa ettiği robotlar aracılığıyla ameliyatlarımızı yapmak istiyoruz. Çocuklar çok meraklılar, çok hızlı kavrıyorlar ve kullanıyorlar."